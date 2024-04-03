ДТЕК втратив більшу частину генерувальних потужностей: в яких регіонах відключають світло

П’ять з шести ТЕС компанії отримали серйозні пошкодження. Окрім того, до відключень світла призвела й негода.

80% генерувальних потужностей ДТЕК було втрачено. Про це повідомила пресслужба компанії.

"5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка", — підкреслили у ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом в регіонах?

31 березня у ДТЕК повідомили, що в Донецькій та Дніпропетровській областях скасували відключення електроенергії. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та заживити усі домівки.

Того ж дня у компанії заявили, що графіки відключень не застосовують в Одесі та районі, але ситуація залишається складною.

"Працездатне обладнання "Укренерго" не може на 100% забезпечити потреби Одеси та Одеського району. Тому у разі збільшення споживання, можливо, знову будуть застосовані обмеження", — зазначила пресслужба.

Енергетики закликали українців споживати світло розумно.

У "Хмельницькобленерго" 2 квітня проінформували, що до відключень призвела вітряна погода. Через пориви вітру до 25 м/с були пошкоджені лінії електропередачі.

38 населених пунктів опинились зовсім без світла, ще 46 були заживлені лише частково. Енергетики запевнили, що мережевих обмежень немає, але через планові та аварійно-відновлювальні роботи є відключення електроенергії.

Мешканці регіону можуть дізнатись причину відключення та приблизні терміни відновлення або подати заявку про відсутність світла через чат-боти у Viber та Telegram. Також можна переглянути інформацію про відключення за адресою або районом.

2 квітня в "Укренерго" повідомляли, що відключення світла запроваджені для всіх споживачів у Харківській області та промислових споживачів у Криворізькому районі.

Також через бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. Окрім того, на Сумщині були знеструмлення й через технічні пошкодження.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що оборонний комітет Верховної Ради вирішив виділити на будівництво, ремонт та захист енергооб’єктів 4,5 мільярда гривень.

31 березня у Міненерго інформували, що Харків після нетривалого скасування обмежень повертається до погодинних відключень світла. У міністерстві зазначали, що графіки залежатимуть від рівня споживання і наслідків подальших атак ЗС РФ.