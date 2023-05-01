Ситна страва на вечерю. Як приготувати картопляні оладки з сиром

Це проста та смачна страва, яка готується з картопляного пюре.

Картопляні оладки з сиром – це, мабуть, найпростіша страва, яку можна приготувати навіть про запас. Воно готується із залишків картопляного пюре, або для нього можна зварити картоплю окремо.

Існує безліч варіацій цього рецепту, але із сиром виходить особливо смачно. Оладки можна подавати як самостійну страву або гарнір до м'яса або овочів. Соус для оладок можна вибрати на свій смак: сметана, кетчуп, майонез, томатний соус. Фокус розкаже, як їх приготувати.

Картопляні оладки із сиром

Інгредієнти:

500 г картопляного пюре;

100 г тертого твердого сиру (будь-якого до свого смаку);

два яйця;

дві ст. ложки борошна;

сіль та перець до свого смаку;

олія для смаження.

У великій мисці змішайте картопляне пюре з тертим сиром, яйцями, борошном, сіллю та перцем. Перемішайте добре, щоб вийшла однорідна маса.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її олією.

Ложкою викладайте невеликі порції тіста на сковороду та розрівнюйте їх у формі круглих оладок. Смажте оладки по 3-4 хвилини з кожного боку, доки не утвориться золотиста скоринка.

Викладайте готові оладки на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Подавайте картопляні оладки із сиром гарячими або теплими зі своїм улюбленим соусом.

До цієї страви чудово підійде смачний салат на кшталт "Цезаря" з авокадо.