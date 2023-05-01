Кабачковий кіш: ніякої кірки та море смаку

Навесні якщо й робити випічку, то лише у поєднанні з корисними інгредієнтами, наприклад, кабачками.

Усім своїм читачкам Фокус пропонує незвичайний рецепт кабачкового кіша без кірки, який дуже простий у приготуванні. Кіш — це французька страва, яка складається з яєчної суміші з різними начинками, що випікається в тісті. Кабачки додають кішу соковитості та корисних речовин, а сири надають аромату і пікантності. Цей кіш можна подавати на сніданок, обід чи вечерю, а також брати на пікнік. Він добре поєднується із зеленим салатом або свіжими овочами.

Кабачковий кіш

Інгредієнти:

450 г нарізаних кабачків;

Близько 75 г нарізаної цибулі;

1/2 склянки натертого сиру (чедер, моцарела або на власний смак);

1/2 склянки натертого пармезану (близько 50 г);

1 склянка борошна та пакетик розпушувача;

4 великі яйця;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки перцю;

1 чайна ложка часникового порошку;

1/2 склянки олії;

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть олією форму для пирога.

У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, кабачок, олію, яйця, цибулю, пармезан, сир, сіль, перець та часниковий порошок. Перемішайте вручну, але не збивайте.

Вилийте тісто у підготовлену форму. Випікайте в духовці близько 40 хвилин або до золотистого кольору.

Вийміть киш із духовки та дайте йому трохи охолонути перед подачею. От і все. Ваш кабачковий кіш без кірки готовий!

До речі, він відмінно поєднуватиметься з ніжним салатом з макаронів, овочів і лимона.