Салат з броколі з беконом: найкраще, що є до шашликів та грилю

Є думка принаймні в США, що саме цей салат є найкращим доповненням до м'яса, приготовленого на вогні.

Здавалося б, що може бути простіше? Бекон, броколі, сир, червона цибуля та заправка. Але саме це поєднання найкраще підходить до м'ясних страв.

Броколі багата вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Вона допомагає зміцнювати імунітет, покращувати травлення та запобігати запаленню. Салат із броколі можна їсти не тільки з м'ясом, а й просто так. Він добре підходить для літнього столу, тому що він свіжий та легкий. Фокус запевняє, що в цьому салаті просто чарівно поєднуються хрумка броколі, трохи родзинок, ситне насіння соняшника та апетитний сир.

Салат із броколі з беконом

Інгредієнти:

750 г суцвіття броколі;

приблизно 100 г ізюму;

приблизно 100 г очищеного насіння соняшника;

150 г нарізаного бекону;

40 г червоної цибулі;

240 мл майонезу;

3 столові ложки оцту;

30 г цукру.

Для початку у великій мисці змішайте броколі, родзинки, насіння, бекон та цибулю. В окремій мисці або великій чашці збийте майонез, оцет та цукор. Додайте соус до салату та добре перемішайте. Поставте салат у холодильник на кілька годин або на ніч.

Ваш салат із броколі готовий! Можете сміливо брати його із собою на пікнік. І не забудьте також приготувати свинячі відбивні в спеціальному італійському соусі, щоб порадувати себе на природі.