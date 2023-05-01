Трохи Італії на травневі: свинячі відбивні у спеціальному соусі
Якщо ви хочете відзначити виїздом на дачу або до друзів за місто прихід літа, то цей рецепт італійських свинячих відбивних припаде вам до душі.
Відбивні маринуються в суміші із салатного соусу, бальзамічного оцту та спецій. Це надає їм оригінального смаку та аромату, а також красивих візерунків на поверхні. Свинячі відбивні — це проста та поживна страва, яку можна приготувати на грилі або сковороді. Відбивні добре поєднуються з картопляним пюре, рисом чи овочевим салатом. Якщо будете слідувати рецепту Фокусу, то у вас вийдуть найсмачніші відбивні з італійським відтінком.
Свинячі відбивні по-італійськи
Інгредієнти:
- 1 упаковка салатного італійського соусу (звичайного чи гострого, на свій смак);
- 60 мл бальзамічного оцту;
- 1/2 чайної ложки сушеної італійської приправи (будь-якої, яка подобається);
- 1/4 чайної ложки червоного меленого перцю (за бажанням);
- 4 свинячих відбивних;
- 2 столові ложки олії;
У невеликій мисці змішайте салатний соус, оцет, італійську приправу та червоний перець. Збийте віночком, доки соус не розчиниться. Додайте масло і добре збийте.
У неглибокій формі для запікання викладіть відбивні в один шар. З обох боків змастіть їх олійною сумішшю. Залишіть на 15 хвилин.
Посмажте на грилі чи сковороді до готовності, перевертаючи один раз.
Вийміть відбивні з духовки або сковороди та подавайте гарячими.
Ваші італійські свинячі відбивні готові!
Не забудьте до них приготувати ніжний салат з макаронів, овочів та лимона – він відмінно підійде до відбивних як гарнір.