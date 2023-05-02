Дивовижний сніданок: рецепт бельгійських вафель із кабачків

Найкраще такі вафлі подавати зі сметаною.

Смачні та теплі бельгійські вафлі — що може бути найкращим початком дня? Тому пропонуємо вам приготувати смачну страву на сніданок за рецептом від кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка пропонує побалувати себе та близьких поживними та водночас корисними кабачковими вафлями. Благо, нестачі кабачків зараз немає, і на ринку їх можна купити у будь-якій кількості.

Вафлі кабачкові

кабачки — 500 г (вага без рідини — 400 г);

яйця — 2 шт;

сир кисломолочний — 200 г;

сир твердий — 100 г;

борошно рисове — 130 г;

сіль за смаком;

прованські трави — за бажанням.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки натерти на велику тертку, посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб маса пустила сік. Тим часом твердий сир натерти на велику тертку, яйця з'єднати із сиром, змішати, додати борошно, сіль і перемішати.

Кабачок віджати, щоб пішла зайва рідина, додати масу, все злегка перебити блендером до консистенції каші.

Випікати у розігрітій вафельниці.

Подавати обов'язково зі сметаною. За бажанням можна змішати її з часником.

Раніше Фокус писав як приготувати сирні вафлі.