Закуска до шашлику за 5 хвилин: простий рецепт швидких маринованих помідорів

Для приготування таких помідорів краще брати чері. Вони менші за розміром і швидше просочуються маринадом.

На вулиці весна, сонце та зелена трава. Погода так і манить на шашлики. Тому якщо найближчими вихідними ви збираєтеся відпочити з друзями біля річки або навіть у себе у дворі, жарячи м'ясо на мангалі. Пропонуємо приготувати до нього найсмачнішу закуску за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян – мариновані помідори, на приготування яких у вас піде зовсім небагато часу.

Швидкі мариновані помідори до шашлику

Інгредієнти:

помідори (краще чері) — 300 г;

червона або звичайна цибуля – 1 шт;

зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля) – 20-30 г.

Для маринаду:

сіль — 1/2 ч. л;

чорний перець – 1/2 ч. л;

прованські трави – 1/2 ч. л;

олія – 2 ст. л;

яблучний оцет – 1,5 ст. л;

часник – 2-3 зубчики.

Спосіб приготування:

Великі помідори порізати на 4-5 частин, помідори чері — навпіл. Цибулю нарізати півкільцями. Дрібно порубати зелень. Всі інгредієнти для маринаду змішати і додати до помідорів із цибулею та зеленню. Закрийте контейнер кришкою. Треба добре потрусити і відправити в холодильник, щоб вони настоялися і добре промаринувалися.

За кілька годин помідори готові.

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