Курка зі спаржею та грибами: смачно, просто та корисно
До цієї страви не потрібно жодних гарнірів, а приготувати її дуже легко навіть після важкого робочого дня.
Рецепт курки зі спаржею та грибами, який пропонує вам Фокус, дуже легкий і здоровий. Якщо ви все зробите правильно, то курка виходить соковитою та ароматною, а спаржа та гриби додадуть свіжості та текстури. Це чудова страва для весняної або літньої вечері.
Курка зі спаржею та грибами
Інгредієнти:
- 4 курячих філе без шкіри та кісток;
- 350 г стебел спаржі (можна замороженої);
- 250 г печериць;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 2 столові ложки подрібненого часнику;
- сік 1 лимона;
- морська сіль та мелений чорний перець на смак;
- 1 зелена цибуля, нарізана кільцями.
Для початку додайте оливкову олію та подрібнений часник у сковороду та розігрійте на середньому вогні.
Наріжте смужками курячі філе і додайте в сковороду.
Тепер наріжте спаржу на менші шматочки та додайте в сковороду, коли курка майже готова. Додайте сік лимона, сіль і перець.
Додайте гриби та перемішайте. Готуйте доти, поки гриби не залишаться твердими, але будуть готовими. Додайте більше солі та перцю, якщо потрібно.
Вимкніть вогонь і покладіть зелену цибулю.
Подавайте з рисом чи макаронами, а можна взагалі без гарніру. Смачного!
Після цього можна побалувати себе невеликим десертом, наприклад, вівсяним печивом без випічки, яке дуже просто приготувати за п'ять простих кроків.