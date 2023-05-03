Курка зі спаржею та грибами: смачно, просто та корисно

До цієї страви не потрібно жодних гарнірів, а приготувати її дуже легко навіть після важкого робочого дня.

Рецепт курки зі спаржею та грибами, який пропонує вам Фокус, дуже легкий і здоровий. Якщо ви все зробите правильно, то курка виходить соковитою та ароматною, а спаржа та гриби додадуть свіжості та текстури. Це чудова страва для весняної або літньої вечері.

Курка зі спаржею та грибами

Інгредієнти:

4 курячих філе без шкіри та кісток;

350 г стебел спаржі (можна замороженої);

250 г печериць;

4 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки подрібненого часнику;

сік 1 лимона;

морська сіль та мелений чорний перець на смак;

1 зелена цибуля, нарізана кільцями.

Для початку додайте оливкову олію та подрібнений часник у сковороду та розігрійте на середньому вогні.

Наріжте смужками курячі філе і додайте в сковороду.

Тепер наріжте спаржу на менші шматочки та додайте в сковороду, коли курка майже готова. Додайте сік лимона, сіль і перець.

Додайте гриби та перемішайте. Готуйте доти, поки гриби не залишаться твердими, але будуть готовими. Додайте більше солі та перцю, якщо потрібно.

Вимкніть вогонь і покладіть зелену цибулю.

Подавайте з рисом чи макаронами, а можна взагалі без гарніру. Смачного!

Після цього можна побалувати себе невеликим десертом, наприклад, вівсяним печивом без випічки, яке дуже просто приготувати за п'ять простих кроків.