Східний смак. Рецепт курячих шлунків по-корейськи
Ця страва точно сподобається тим, хто любить гострі приправи.
Курячі шлунки по-корейськи — це незвичайна та апетитна страва, яка порадує любителів східної кухні. Курячі шлунки обсмажуються до хрусткої скоринки, а потім заливаються солодко-гострим соусом із часником, імбиром та кунжутом. Цю страву можна подавати як гарячу чи холодну, з рисом чи овочами. Фокус розкаже, як його приготувати.
Курячі шлунки по-корейськи
Інгредієнти:
- 500 г курячих шлунків;
- 1 велика цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 1 чайна ложка тертого імбиру;
- 4 столові ложки соєвого соусу;
- 2 столові ложки оцту;
- 2 столові ложки меду;
- 2 столові ложки кунжутної олії;
- 1 столова ложка кунжутного насіння;
- 1/2 чайної ложки перцю чилі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- олія для смаження.
Промийте курячі шлунки та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте їх на маленькі шматочки. Посоліть і поперчіть до смаку.
Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте шлунки із двох сторін до золотистої скоринки, близько 15 хвилин. Перекладіть їх на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
Очистить і наріжте цибулю тонкими півкільцями. Очистить та подрібніть часник. У невеликій каструлі змішайте соєвий соус, оцет, мед, кунжутну олію, кунжутні насіння, перець чилі та чорний перець. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім знизьте вогонь і варіть соус, помішуючи, до загусання, близько 10 хвилин.
У тій же сковороді, де смажили шлунки, обсмажте цибулю на маслі, що залишилася до м'якості та золотистості, близько 10 хвилин. Додайте часник та імбир і готуйте ще пару хвилин, доки не з'явиться аромат.
Поверніть шлунки в сковороду та залийте соусом. Перемішайте, щоб все добре вкрилося соусом. Готуйте ще 5 хвилин на середньому вогні, доки страва не прогріється.
Викладіть курячі шлунки по-корейськи на велику страву і посипте свіжою зеленню за бажанням. Подавайте гарячими чи холодними з рисом, чи овочами.
На десерт можна приготувати смачний чизкейк з сиру.