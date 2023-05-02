Східний смак. Рецепт курячих шлунків по-корейськи

Ця страва точно сподобається тим, хто любить гострі приправи.

Курячі шлунки по-корейськи — це незвичайна та апетитна страва, яка порадує любителів східної кухні. Курячі шлунки обсмажуються до хрусткої скоринки, а потім заливаються солодко-гострим соусом із часником, імбиром та кунжутом. Цю страву можна подавати як гарячу чи холодну, з рисом чи овочами. Фокус розкаже, як його приготувати.

Курячі шлунки по-корейськи

Інгредієнти:

500 г курячих шлунків;

1 велика цибулина;

3 зубчики часнику;

1 чайна ложка тертого імбиру;

4 столові ложки соєвого соусу;

2 столові ложки оцту;

2 столові ложки меду;

2 столові ложки кунжутної олії;

1 столова ложка кунжутного насіння;

1/2 чайної ложки перцю чилі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

олія для смаження.

Промийте курячі шлунки та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте їх на маленькі шматочки. Посоліть і поперчіть до смаку.

Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте шлунки із двох сторін до золотистої скоринки, близько 15 хвилин. Перекладіть їх на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Очистить і наріжте цибулю тонкими півкільцями. Очистить та подрібніть часник. У невеликій каструлі змішайте соєвий соус, оцет, мед, кунжутну олію, кунжутні насіння, перець чилі та чорний перець. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім знизьте вогонь і варіть соус, помішуючи, до загусання, близько 10 хвилин.

У тій же сковороді, де смажили шлунки, обсмажте цибулю на маслі, що залишилася до м'якості та золотистості, близько 10 хвилин. Додайте часник та імбир і готуйте ще пару хвилин, доки не з'явиться аромат.

Поверніть шлунки в сковороду та залийте соусом. Перемішайте, щоб все добре вкрилося соусом. Готуйте ще 5 хвилин на середньому вогні, доки страва не прогріється.

Викладіть курячі шлунки по-корейськи на велику страву і посипте свіжою зеленню за бажанням. Подавайте гарячими чи холодними з рисом, чи овочами.

На десерт можна приготувати смачний чизкейк з сиру.