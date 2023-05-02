Найсмачніші ласощі. Рецепт домашньої Нутелли

Нутеллу можна купити в магазині, а можна приготувати самостійно.

Нутелла — це популярний шоколадно-горіховий крем, який люблять діти та дорослі. Він ідеально підходить для бутербродів, млинців, вафель та морозива. Нутеллу можна купити в магазині, але можна і приготувати самостійно. Зате ви точно будете впевнені, що там вистачає горіхів та какао.

Приготувати домашню Нутеллу просто і це не займе багато часу. І вже незабаром ви зможете доповнити нею свій улюблений десерт.

Фокус розповість, як приготувати домашню Нутеллу.

Домашня Нутелла

Інгредієнти:

200 г горіхів фундук;

50 г какао-порошку;

100 г цукрової пудри;

50 мл рослинної олії (можна використовувати кокосову або оливкову);

1 ч. л. ванільного екстракту чи ванільного цукру.

Розігрійте духовку до 180 градусів і викладіть горіхи на лист. Підсушіть в духовці близько 10 хвилин, періодично перемішуючи.

Викладіть горіхи на чисту серветку чи рушник і потріть їх, щоб зняти шкірки. Не турбуйтеся, якщо не всі шкірки відійдуть – це не вплине на смак крему.

Перекладіть горіхи в блендер або кухонний комбайн і подрібніть до стану пасти. Це може тривати кілька хвилин, залежно від потужності вашого приладу. При необхідності зупиняйте блендер і зішкрібайте горіхи зі стінок чаші лопаткою.

Додайте какао-порошок, цукрову пудру, олію та ванільний екстракт. Знову увімкніть блендер і добре перемішайте всі інгредієнти до однорідності.

Перекладіть готовий крем у стерильну банку з кришкою та зберігайте в холодильнику до двох тижнів. Насолоджуйтесь домашньою Нутеллою.

Приготуйте до домашньої Нутелли смачні яблучні оладки. Оладки з кислинкою чудово підійдуть до шоколадної пасти.