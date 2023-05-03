Дивовижний торт із ягідною начинкою всього за 20 хвилин: покроковий рецепт (відео)

Готовий торт краще відправити в холодильник на всю ніч, щоб він застиг і добре просочився.

Солодке покращує настрій та дає заряд енергії на весь день, проте не всі люблять довго возитися на кухні над приготуванням десертів. Українська кулінарна блогерка Валерія Велігура пропонує рецепт, який допоможе максимально скоротити час готування, але отримати дуже смачний та простий тортик із ніжним ягідним смаком. На його приготування піде 20 хвилин плюс час на застигання, а результат вразить.

Швидкий торт зі сметанним кремом та вишнею

Інгредієнти:

пісочне печиво – 200 г.

Для ягідної начинки:

розморожені або свіжі ягоди – 300 г;

цукор – 20 г;

лимонний сік – 1 ст. л;

кукурудзяний крохмаль – 15 г.

Для крему:

яйця – 2 шт;

цукор – 100 г;

дрібка солі;

кукурудзяний крохмаль – 30 г;

сметана (від 20%) – 400 г;

вершкове масло – 75 г;

шоколад для прикраси – 25 г.

Спосіб приготування:

Свіжі чи розморожені вишні (або будь-які інші ягоди) змішати із цукром, лимонним соком та крохмалем, поставити на середній вогонь і, помішуючи, варити до загущення. Зняти з вогню та дати охолонути. ⠀

Поки вишні остигають, готуємо крем. Яйця змішати з цукром, сіллю та крохмалем. У масу додати сметану і, постійно помішуючи, варити на середньому вогні до загущення. Вимкнути вогонь, додати вершкове масло, перемішати й остудити.

Далі збираємо десерт. У форму шарами викласти печиво, крем, начинку вишневу і повторити знову. Зверху змастити тонким шаром крему та посипати натертим шоколадом.

Прибрати в холодильник на кілька годин або, що краще, на всю ніч.

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