Ідеальна добавка до будь-якої страви. Рецепт швидкого соусу бешамель від Євгена Клопотенка

Соус, на приготування якого піде 7-10 хвилин, краще подавати гарячим. Він відмінно підходить до птиці та іншого м'яса, риби й безлічі інших страв.

Смачний соус будь-яку страву перетворить на кулінарний шедевр, і соус бешамель — не виняток. Цей знаменитий французький білий соус винайшов, як вважається, гофмейстер Людовіка XIV Луї де Бешамель. Його рецепт за минулі століття істотно змінився, але бешамель залишається одним із найпопулярніших соусів. Наприклад, якщо раніше соус бешамель був увареним із вершками бульйоном, то сучасний склад соусу бешамель — це масляно-борошняна суміш з молоком або вершками. Він відмінно підходить майже до всіх страв: м'яса, риби, овочів, пасти та багатьох інших. Як швидко приготувати його у домашніх умовах, розповів відомий український кулінар Євген Клопотенко.

Соус "Бешамель"

Інгредієнти :

вершкове масло – 50 г;

пшеничне борошно — 50 г (2 ст. л);

мускатний горіх – 1 дрібка;

молоко – 500 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У каструлі з товстим дном або сотейнику розтопити вершкове масло на маленькому вогні. Потрібно уважно стежити, щоб воно не пригоріло. Додати пшеничне борошно і перемішати з маслом за допомогою ложки або лопатки. Смажити хвилину-півтори, поки борошно не стане золотистого кольору.

Відразу після цього влити туди 500 мл молока і постійно перемішувати, щоб не утворилися грудочки.

Далі в масу додати мускатний горіх і сіль до смаку, продовжуючи варити, поки соус не загусне. Перетримувати його не потрібно, щоб він не втратив ідеальної консистенції. Загалом на загусання йде не більше двох хвилин.

Подавати такий соус краще у гарячому вигляді. Залишки соусу можна зберігати у холодильнику. При розігріванні до нього додають невелику кількість молока.

Готовий соус може зберігатись не більше двох днів.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну слабосолону рибу за рецептом Клопотенка.