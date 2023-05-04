"Тропіканка": солодкий коблер із манго

Трохи манго і трохи тіста і найсмачніший фруктовий десерт готовий перенести вас на тропічні острови.

У магазинах є як свіжі, так і консервовані манго. У рецепті, який вам пропонує Фокус, можна використовувати й ті, чи інші та навіть замінити манго персиками, за бажанням.

Це дуже простий та смачний десерт, який завдяки основному інгредієнту – манго – сподобається всім любителям екзотики. А коблер — це вид пирога, який випікають у формі з фруктами на дні й тестом зверху.

Коблер із манго

Інгредієнти:

60 г маргарину;

200 г цукру;

125 г борошна;

10 г розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

120 мл молока;

5 мл ванільного екстракту;

2 банки консервованого манго (по 440 г кожна);

240 мл соку із консервованого фрукта.

Розігрійте духовку до 190 градусів (якщо ви використовуєте темну або скляну форму) або до 220 градусів (якщо використовуєте світлу форму).

У великій мисці змішайте розм'якшений маргарин та цукор. Додайте молоко та ванільний екстракт. Збийте до однорідної маси. Просійте борошно, розпушувач та сіль.

По черзі додавайте сухі інгредієнти до вологих інгредієнтів. Добре перемішайте до гладкості. Вилийте тісто у квадратну форму розміром 23x23 см.

Розподіліть манго по тісту. Залийте соком.

Випікайте в попередньо розігрітій духовці протягом 45 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою. Подавайте зі збитими вершками чи морозивом.

Примітка: для свіжого манго, очистіть шкірку з 4 манго (наріжте навпіл) і потім потомить на кілька хвилин з 240 мл води і 50 г цукру. Використовуйте рідину для соку. Свіжі манго, які були віджаті, соковитіші, ніж консервовані. Консервовані персики також добре підходять для цього рецепту.

А перед тим, як спробувати цей десерт, зовсім не зайвим буде приготувати вишукану курку зі спаржею та грибами.