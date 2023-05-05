Усього п'ять інгредієнтів. Смачний рецепт лаваша з огірком
Це проста та апетитна закуска, яка підійде для сніданку, перекушування або легкої вечері.
З лаваша можна приготувати відмінну закуску, додавши начинку сирного сиру, огірка і зелені. Ви можете використовувати будь-який сир до смаку, а також додати інші інгредієнти, наприклад крабові палички, куряче філе або шинку. Фокус розповість, як приготувати цю страву, яка ідеально підійде для пікніка, або для легкої вечері.
Смачний рецепт лаваша з огірком
Інгредієнти:
- свіжі огірки – 200 г;
- зелена цибуля – 30 г;
- кріп – 10 г;
- петрушка – 10 г;
- сирний сир – 200 г;
- тонкий лаваш – 1 аркуш;
- сіль, свіжомелений чорний перець — до свого смаку.
Огірки вимийте, обсушіть та натріть на великій тертці. Посолити і залишити на 15 хвилин. Зелену цибулю, кріп та петрушку переберіть, промийте і дрібно наріжте.
Відіжміть огірки від зайвої рідини та перемішайте із зеленню та сирним сиром. Посоліть і поперчіть до смаку.
Розстеліть лаваш на столі та рівномірно намажте сирну начинку. Поверніть лаваш рулетом і загорніть у плівку. Поставте холодильник на годину.
Наріжте рулет шматочками та подавайте з листям зелені.
Також для пікніка підійдуть невеликі бургери у стилі Мемфіс. Від звичайних бургерів їх відрізняє розмір. Але так і є їх зручніше.