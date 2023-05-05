Усього п'ять інгредієнтів. Смачний рецепт лаваша з огірком

Це проста та апетитна закуска, яка підійде для сніданку, перекушування або легкої вечері.

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З лаваша можна приготувати відмінну закуску, додавши начинку сирного сиру, огірка і зелені. Ви можете використовувати будь-який сир до смаку, а також додати інші інгредієнти, наприклад крабові палички, куряче філе або шинку. Фокус розповість, як приготувати цю страву, яка ідеально підійде для пікніка, або для легкої вечері.

Смачний рецепт лаваша з огірком

Інгредієнти:

свіжі огірки – 200 г;

зелена цибуля – 30 г;

кріп – 10 г;

петрушка – 10 г;

сирний сир – 200 г;

тонкий лаваш – 1 аркуш;

сіль, свіжомелений чорний перець — до свого смаку.

Огірки вимийте, обсушіть та натріть на великій тертці. Посолити і залишити на 15 хвилин. Зелену цибулю, кріп та петрушку переберіть, промийте і дрібно наріжте.

Відіжміть огірки від зайвої рідини та перемішайте із зеленню та сирним сиром. Посоліть і поперчіть до смаку.

Розстеліть лаваш на столі та рівномірно намажте сирну начинку. Поверніть лаваш рулетом і загорніть у плівку. Поставте холодильник на годину.

Наріжте рулет шматочками та подавайте з листям зелені.

Також для пікніка підійдуть невеликі бургери у стилі Мемфіс. Від звичайних бургерів їх відрізняє розмір. Але так і є їх зручніше.