Пікантний та простий. Рецепт гострого салату з капусти

Це корисний салат і він підійде тим, хто любить страви, які не перевантажені інгредієнтами.

З капусти можна приготувати багато смачних страв. І особливо – салатів. Найстандартніший салат готується з молодої капусти, ароматної олії та, наприклад, свіжих огірків, або редиски.

Але також з капусти можна приготувати пікантнішу страву – гострий салат з перцем. Він підійде тим, хто любить легкі страви. Салат готується дуже швидко і просто, а також корисний для здоров'я і фігури. Гострий перець прискорює обмін речовин, а капуста містить багато клітковини, яка очищає організм від токсинів. Цей салат можна подавати як самостійну страву або гарнір до м'яса. Фокус розповість як приготувати.

Гострий салат із капусти

Інгредієнти:

олія – 4 ст. л.;

мелений перець чилі – 1/2 ч. л.;

молода капуста – 1 качан;

жовтий солодкий перець – 1 шт.;

червоний солодкий перець — 1/2 стручка;

зелена цибуля – 60 г;

сіль.

Змішайте в мисці рослинну олію, перець чилі та сіль. Це буде заправка для салату.

Очистить капусту від верхнього листя і розріжте на дві частини. Виріжте качан і нашаткуйте капусту тонкою соломкою.

Помийте солодкий перець і виріжте насіння і перегородки. Наріжте тонкою соломкою.

Помийте зелену цибулю і наріжте її тонкими кільцями.

З'єднайте всі інгредієнти у великій мисці та полийте заправкою. Добре перемішайте.

Розкладіть салат по тарілках та подавайте на стіл.

До такого салату ідеально підійде молода картопля. Її можна запекти та підсмажити різними способами. І є три найкращі рецепти, які вам точно знадобляться.