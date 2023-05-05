Привіт із Бразилії. Простий рецепт дуже смачних шоколадних цукерок "Бригадейро"

На приготування таких цукерок потрібно мінімум інгредієнтів та часу.

Цукерки "Бригадейро" прийшли до нас із Бразилії. Їх появу пов'язують з Едуардом Гомесом, бразильським військовим, який перебував у званні бригадира. Після закінчення Другої світової війни Гомес двічі балотувався у президенти, для підтримки його політичної компанії та були придумані ці цукерки. Президентом він не став, зате в Бразилії з'явилися такі чудові солодощі, які поширилися по всьому світу, завоювавши любов ласунів. Приготувати їх у домашніх умовах дуже просто. Пропонуємо скористатися рецептом із блогу "Рецепти на кожен день".

Цукерки "Бригадейро"

Інгредієнти:

какао-порошок — 3 ст. л;

вершкове масло — 30 г;

згущене молоко — 400 г;

шоколадна кондитерська посипка — за смаком.

Спосіб приготування:

Какао, масло і згущене молоко перемішати в каструлі з товстим дном, поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, приблизно 10 хвилин, поки маса не стане дуже густою. Потім перекласти її на пласку тарілку, змащену маслом, й остудити.

Далі змастити маслом руки, сформувати з шоколадної маси невеликі кульки та обваляти їх у кондитерській посипці. Наші цукерки готові.

Раніше Фокус писав, як приготувати цукерки "Метеорит".