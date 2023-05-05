Найкраща вечеря для дітей: рецепт молочного супу з вермішеллю

Для приготування супу потрібно купити свіжі продукти.

Якщо хочете нагодувати дітей смачною молочною стравою, рекомендуємо приготувати для них на вечерю чи на обід апетитний суп з вермішеллю та вершками за рецептом з блогу "Рецепти на кожен день". Для його приготування намагайтеся купувати максимально свіжі продукти.

Молочний суп з вермішеллю

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

стручок ванілі – 1 шт;

цукор – 1 ч. л;

сіль – на кінчику ножа;

вермішель – 60 г;

мед – 2 ст. л;

вершки жирні – 50 мл.

Спосіб приготування:

Для молочного супу з вермішеллю спочатку потрібно розрізати стручок ванілі вздовж навпіл, видалити насіння кінчиком ножа і покласти їх у молоко разом із самим стручком. Якщо немає ванілі в стручках, додайте ванілін або ванільний цукор до смаку.

Всипати туди ж цукор та сіль, на слабкому вогні довести до кипіння, варити 2-3 хвилини, після чого забрати стручок.

Всипати в молоко вермішель: кількість залежить від ступеня густини, яку ви хочете одержати. Далі варити, помішуючи, молочний суп до готовності вермішелі.

У готовий молочний суп додати мед та трохи вершків. Подавати гарячим чи теплим.

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