Найкраща вечеря для дітей: рецепт молочного супу з вермішеллю
Для приготування супу потрібно купити свіжі продукти.
Якщо хочете нагодувати дітей смачною молочною стравою, рекомендуємо приготувати для них на вечерю чи на обід апетитний суп з вермішеллю та вершками за рецептом з блогу "Рецепти на кожен день". Для його приготування намагайтеся купувати максимально свіжі продукти.
Молочний суп з вермішеллю
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл;
- стручок ванілі – 1 шт;
- цукор – 1 ч. л;
- сіль – на кінчику ножа;
- вермішель – 60 г;
- мед – 2 ст. л;
- вершки жирні – 50 мл.
Спосіб приготування:
Для молочного супу з вермішеллю спочатку потрібно розрізати стручок ванілі вздовж навпіл, видалити насіння кінчиком ножа і покласти їх у молоко разом із самим стручком. Якщо немає ванілі в стручках, додайте ванілін або ванільний цукор до смаку.
Всипати туди ж цукор та сіль, на слабкому вогні довести до кипіння, варити 2-3 хвилини, після чого забрати стручок.
Всипати в молоко вермішель: кількість залежить від ступеня густини, яку ви хочете одержати. Далі варити, помішуючи, молочний суп до готовності вермішелі.
У готовий молочний суп додати мед та трохи вершків. Подавати гарячим чи теплим.
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