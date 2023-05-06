Кавові квадратики: простий десерт лише за 30 хвилин

Ці кавові солодощі з додаванням горішків і шоколадної глазурі легко приготувати лише за пів години.

Цей дуже смачний і простий десерт, рецепт якого вам пропонує Фокус, складається з пісочного тіста з додаванням кави та горіхів і покритий шоколадною глазур'ю. Милі десертні квадратики відмінно підходять для чаювання чи сніданку. Десерт добре зберігається в холодильнику або герметичному посуді за кімнатної температури.

Кавові квадратики

Інгредієнти:

Для тіста:

230 г вершкового масла, розм'якшеного;

201 г цукру;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

240 г борошна;

1/4 чайної ложки солі;

2 столові ложки розчинної кави;

60 г подрібнених горіхів (волоських, фундука або мигдалю).

Для глазурі:

60 г вершкового масла;

2 столові ложки какао-порошку;

2 столові ложки розчинної кави;

240 г цукрової пудри;

3-4 столові ложки молока.

Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть прямокутну форму для випікання олією або вистеліть папером.

У великій мисці збийте масло з цукром і ваніллю до легкості й пишності. Додайте борошно, сіль і каву та перемішайте до однорідності. Тісто буде досить щільним.

Викладіть тісто в підготовлену форму та розрівняйте його лопаткою або руками. Посипте зверху горіхами та трохи втисніть їх у тісто.

Випікайте в духовці близько 25 хвилин або до золотистого кольору. Остудіть повністю на решітці.

Для приготування глазурі в невеликій каструлі на середньому вогні розтопіть масло. Додайте какао та каву й перемішайте до гладкості. Зніміть із вогню й додайте цукрову пудру та молоко по одній ложці, перемішуючи після кожного додавання до досягнення потрібної консистенції.

Нанесіть глазур на корж, що остигнув, і розрівняйте. Далі потрібно нарізати корж на квадрати й подавати до чаю чи кави. Смачного!

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