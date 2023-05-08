Ідеально до чаю. Рецепт сирних еклерів

Від традиційних еклерів цей десерт відрізняється тим, що начинка робиться із сиру.

Сирні еклери — це ніжні ласощі з начинкою, які можна приготувати вдома. Це чудовий рецепт десерту. Для приготування сирних еклерів вам знадобляться прості інгредієнти. Якщо сирна начинка вам набридне, ви завжди можете приготувати будь-яку іншу на свій смак. Фокус розповість, як приготувати смачні сирні еклери.

Сирні еклери

Інгредієнти:

Для тесту:

250 мл води;

100 г вершкового масла;

150 г борошна;

4 яйця.

Для начинки:

500 г сиру;

100 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

200 мл вершків.

Для глазурі:

100 г шоколаду;

50 г вершкового масла.

У каструлі доведіть до кипіння воду з маслом та щіпкою солі. Зніміть з вогню і всипте борошно, перемішуючи дерев'яною ложкою, до утворення однорідної маси. Остудіть трохи та по одному додати яйця, добре вимішуючи після кожного.

Викладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою у вигляді зірочки і видавлюйте на лист, застелений папером для випічки, смужки довжиною близько 10 см на відстані один від одного. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, не відчиняючи дверцята. Потім вимкніть духовку і залиште еклери ще на 10 хвилин.

Для начинки змішайте сир із цукром та ванільним цукром у блендері або протріть через сито. Збийте вершки в крем і обережно з'єднайте з сирною масою.

Для глазурі розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додайте масло і перемішайте до гладкості.

Розріжте еклери навпіл і нанесіть начинку на нижні половинки. Зверху полийте шоколадною глазур'ю та склейте з верхніми половинками. Поставте еклери в холодильник на пару годин, щоб вони просочилися.

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