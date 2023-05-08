Готуємо по-литовськи: Кугеліс – картопляна запіканка з беконом

Ця картопляна запіканка схожа на великий запечений драник, який дуже просто готувати.

Наші чудові сусіди литовці мають смачну національну страву – кугеліс. У Білорусі ця страва відома під назвою "картопляна бабця", до речі, подібні запіканки є в єврейській та німецькій кухні. Рецепт кугелісу, який пропонує вам Фокус, містить прості інгредієнти і якщо ви любите картопляні запіканки, то він вам повинен сподобатися.

Кугеліс – картопляний пиріг з беконом

Інгредієнти:

10 великих картоплин;

1 велика цибулина;

250 г бекону;

6 яєць;

250 мл молока

60 мл рослинної олії

2 чайні ложки солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1/4 чайної ложки мускатного горіха

Попередньо розігрійте духовку до 180 ° C і змастіть форму для запікання олією або вершковим маргарином.

Наріжте бекон на невеликі шматочки та обсмажте на сковороді до хрумкого стану. Викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

Наріжте цибулю на тонкі півкільця та обсмажте на тому ж жирі від бекону до золотистого кольору. Викладіть на окрему тарілку.

Відваріть дві картоплини в підсоленій воді до м'якості, а потім роздавіть вилкою або протріть через прес. Інші картоплини очистіть і натріть на тертці з дрібними отворами. Відіжміть з них зайву рідину.

У великій мисці збийте яйця з молоком, олією, сіллю, перцем та мускатним горіхом. Додайте пюре з картоплі та добре перемішайте.

В іншій мисці змішайте натерту картоплю з беконом та цибулею. Перекладіть у форму для запікання та розрівняйте поверхню.

Залийте картопляну суміш яєчно-молочною сумішшю і поставте в духовку на 50-60 хвилин або до золотистої скоринки.

Вийміть кугеліс із духовки та дайте йому трохи охолонути перед подачею. Наріжте на порційні шматки та подавайте зі сметаною або вершковим соусом.

Смачного! А ще до кугелісу відмінно підійде смачний салат із шинкою та помідорами.