Дивовижні відбивні: кисло-солодка свинина на вечерю всього за 30 хвилин

Цей рецепт має бути у кожної господині під рукою, якщо їй терміново знадобиться здивувати гостей, не витрачаючи великих зусиль.

Рецепт свинини в кисло-солодкому соусі від Фокусу є простою і смачною стравою, яку можна приготувати за пів години. Свинина обсмажується до хрусткої скоринки, а потім тушкується в ароматному соусі з ананасового соку, оцту, цукру та кетчупу. Ця страва чудово підходить для сімейного обіду або вечері, а також для гостей.

Свинячі відбивні в кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

4 шматки свинини без кістки (по 170 г кожен);

60 мл борошна;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

2 столові ложки олії;

1 банка ананасових шматочків у сиропі;

59 мл оцту;

2 столові ложки цукру;

2 столові ложки кетчупу;

1 столова ложка соєвого соусу;

2 чайні ложки крохмалю.

Попередньо розігрійте духовку до 180 ° C і застеліть лист фольгою.

У невеликій мисці змішайте борошно, сіль та перець. Обваляйте свинину в цій суміші обтрушуючи зайве борошно.

У великій сковороді нагрійте олію на середньо-високому вогні та обсмажте свинину з обох боків до золотистого кольору, по 3-4 хвилини з кожного боку. Перекладіть свинину на підготовлений лист і поставте в духовку на 15 хвилин або до готовності.

Поки свинина запікається, приготуйте соус. Відокремте ананасові шматочки від сиропу і збережіть обидва інгредієнти. У сотейнику змішайте ананасовий сироп, оцет, цукор, кетчуп та соєвий соус. Доведіть до кипіння на середньому вогні, іноді помішуючи.

У невеликій мисці розведіть крохмаль у двох столових ложках води та додайте в соус, постійно помішуючи. Варіть соус на низькому вогні до застигання, близько 5 хвилин.

Додайте ананасові шматочки в соус і перемішайте.

Вийміть свинину з духовки та дайте трохи відпочити. Залийте зверху кисло-солодким соусом або подавайте його окремо.

Смачного! А ще до цих відбивних відмінно підійде смачний салат із шинкою та помідорами.