Дивовижні відбивні: кисло-солодка свинина на вечерю всього за 30 хвилин
Цей рецепт має бути у кожної господині під рукою, якщо їй терміново знадобиться здивувати гостей, не витрачаючи великих зусиль.
Рецепт свинини в кисло-солодкому соусі від Фокусу є простою і смачною стравою, яку можна приготувати за пів години. Свинина обсмажується до хрусткої скоринки, а потім тушкується в ароматному соусі з ананасового соку, оцту, цукру та кетчупу. Ця страва чудово підходить для сімейного обіду або вечері, а також для гостей.
Свинячі відбивні в кисло-солодкому соусі
Інгредієнти:
- 4 шматки свинини без кістки (по 170 г кожен);
- 60 мл борошна;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 2 столові ложки олії;
- 1 банка ананасових шматочків у сиропі;
- 59 мл оцту;
- 2 столові ложки цукру;
- 2 столові ложки кетчупу;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 2 чайні ложки крохмалю.
Попередньо розігрійте духовку до 180 ° C і застеліть лист фольгою.
У невеликій мисці змішайте борошно, сіль та перець. Обваляйте свинину в цій суміші обтрушуючи зайве борошно.
У великій сковороді нагрійте олію на середньо-високому вогні та обсмажте свинину з обох боків до золотистого кольору, по 3-4 хвилини з кожного боку. Перекладіть свинину на підготовлений лист і поставте в духовку на 15 хвилин або до готовності.
Поки свинина запікається, приготуйте соус. Відокремте ананасові шматочки від сиропу і збережіть обидва інгредієнти. У сотейнику змішайте ананасовий сироп, оцет, цукор, кетчуп та соєвий соус. Доведіть до кипіння на середньому вогні, іноді помішуючи.
У невеликій мисці розведіть крохмаль у двох столових ложках води та додайте в соус, постійно помішуючи. Варіть соус на низькому вогні до застигання, близько 5 хвилин.
Додайте ананасові шматочки в соус і перемішайте.
Вийміть свинину з духовки та дайте трохи відпочити. Залийте зверху кисло-солодким соусом або подавайте його окремо.
Смачного! А ще до цих відбивних відмінно підійде смачний салат із шинкою та помідорами.