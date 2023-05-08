Чорничні галушки: найнесподіваніший десерт
Якщо ви любите ягідні десерти, то вам сподобається цей рецепт чорниць.
Це простий та смачний десерт, який можна приготувати зі свіжих чи заморожених ягід. Чорничні галушки – це м'яке та пухнасте тісто, яке вариться у солодкому чорничному сиропі. Цей десерт ідеально підходить для холодних вечорів, коли хочеться чогось затишного та запашного. Ви можете подавати чорничні галушки за рецептом Фокусу з ванільним морозивом або збитими вершками для додаткової вишуканості.
Чорничні галушки
Інгредієнти
Для чорничної суміші:
- 1 л свіжої або замороженої чорниці;
- 500 мл води;
- 300 г цукру;
- 1 год л кориці;
- 75 г вершкового масла, м'якого.
Для тіста на галушки:
- 125 г борошна;
- 15 г цукру;
- 5 г розпушувача;
- дрібка солі;
- 50 г вершкового масла, м'якого;
- 60 мл молока;
- ванільне морозиво чи збиті вершки для подачі.
У великій мисці змішайте борошно, 15 г цукру, розпушувач та сіль. Наріжте 50 г вершкового масла невеликими шматочками та додайте в сухі інгредієнти. Втирайте масло в муку пальцями або вилкою, поки не вийде крихта.
Поступово додайте молоко та замішуйте тісто. Воно має бути густим та липким.
Відкладіть тісто убік. У великій каструлі змішайте чорницю, 500 мл води, 300 г цукру та корицю. Доведіть до кипіння на середньому вогні, іноді помішуючи.
Знизьте вогонь і додайте 75 г вершкового масла. Заважайте, поки масло не розтане.
Ложкою викладайте тісто на галушки по одній столовій ложці в киплячу чорничну суміш. Чи не перемішуйте!
Накрийте кришкою каструлю і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин. Не відкривайте кришку та не помішуйте!
Подавайте чорничні галушки гарячими з ванільним морозивом або збитими вершками для подачі. Насолоджуйтесь цим ароматним та смачним десертом!
Крім цього чудового десерту ми пропонуємо вам приготувати кавові квадратики: простий десерт лише за 30 хвилин.