Чорничні галушки: найнесподіваніший десерт

Якщо ви любите ягідні десерти, то вам сподобається цей рецепт чорниць.

Це простий та смачний десерт, який можна приготувати зі свіжих чи заморожених ягід. Чорничні галушки – це м'яке та пухнасте тісто, яке вариться у солодкому чорничному сиропі. Цей десерт ідеально підходить для холодних вечорів, коли хочеться чогось затишного та запашного. Ви можете подавати чорничні галушки за рецептом Фокусу з ванільним морозивом або збитими вершками для додаткової вишуканості.

Чорничні галушки

Інгредієнти

Для чорничної суміші:

1 л свіжої або замороженої чорниці;

500 мл води;

300 г цукру;

1 год л кориці;

75 г вершкового масла, м'якого.

Для тіста на галушки:

125 г борошна;

15 г цукру;

5 г розпушувача;

дрібка солі;

50 г вершкового масла, м'якого;

60 мл молока;

ванільне морозиво чи збиті вершки для подачі.

У великій мисці змішайте борошно, 15 г цукру, розпушувач та сіль. Наріжте 50 г вершкового масла невеликими шматочками та додайте в сухі інгредієнти. Втирайте масло в муку пальцями або вилкою, поки не вийде крихта.

Поступово додайте молоко та замішуйте тісто. Воно має бути густим та липким.

Відкладіть тісто убік. У великій каструлі змішайте чорницю, 500 мл води, 300 г цукру та корицю. Доведіть до кипіння на середньому вогні, іноді помішуючи.

Знизьте вогонь і додайте 75 г вершкового масла. Заважайте, поки масло не розтане.

Ложкою викладайте тісто на галушки по одній столовій ложці в киплячу чорничну суміш. Чи не перемішуйте!

Накрийте кришкою каструлю і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин. Не відкривайте кришку та не помішуйте!

Подавайте чорничні галушки гарячими з ванільним морозивом або збитими вершками для подачі. Насолоджуйтесь цим ароматним та смачним десертом!

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