Соковите м'ясо завжди доречне. Рецепт стейку з перцевим соусом

Найсмачніші стейки готують із яловичини. І до них завжди потрібний оригінальний соус.

Яловичий стейк – це вишукана та смачна страва, яку можна приготувати на свято, або просто на вечерю. Стейк зазвичай подають з різними соусами та гарнірами. Для піснішого стейка на кшталт філе міньйон добре підійдуть жирні та насичені соуси та гарніри. Для стейку рибай підійдуть овочі та легкий соус. Стейк ідеальний з овочами, заздалегідь припущеними, але трохи хрусткими.

Фокус розповість, як приготувати смачний стейк із перцевим соусом.

Стейк із перцевим соусом

Інгредієнти:

яловичий стейк – 1 штука;

рослинна олія — 2 столові ложки;

часник — 3 зубчики;

чебрець — 2 гілочки;

розмарин — 2 гілочки;

чорний перець горошком — до свого смаку;

сіль до свого смаку;

вершкове масло — 50 г;

курячий бульйон — 100 мл;

червоне сухе вино – 100 мл;

цибуля — 30 г;

вершки – 150 мл;

перець чилі — до свого смаку;

мелений чорний перець – до свого смаку.

Спочатку потрібно замаринувати стейк. Покладіть його в миску, залийте рослинною олією (наприклад, оливковою), додайте сіль і перець до свого смаку. Додайте чебрець і розмарин. Потримайте кілька хвилин.

Обсмажте на грилі, або гриль-сковороді до необхідного ступеня прожарювання.

Поки стейк обсмажується, приготуйте соус. Для цього подрібніть цибулю, додайте чилі.

У глибоку каструлю покладіть вершкове масло, поставте його на середній вогонь і обсмажте цибулю і перець чилі. Влийте червоне вино та курячий бульйон. Наріжте зубчик часнику слайсами і додайте до суміші вина і бульйону.

Додайте сіль та перець до свого смаку. Додати трохи горошин перцю. Доведіть все до кипіння та готуйте дві хвилини.

Влийте вершки та випарюйте соус до консистенції густої сметани. На це потрібно близько 8 хвилин. Зніміть із вогню.

Готовий стейк покладіть на тарілку та подайте до нього перцевий соус.

До такого стейка можна приготувати гострий салат із молодої капусти.