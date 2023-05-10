Тілапія в пивному клярі: і ще цибульні кільця на додачу

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Якщо ви хочете приготувати легку та смачну вечерю чи закуску, то цей рецепт від Фокусу для вас. Ви можете використовувати будь-яку білу рибу, але ми рекомендуємо тілапію – вона ніжна, соковита та не має сильного запаху. Для тесту ми будемо використовувати пиво, яке додасть рибі та цибулі хрумку скоринку та аромат. Ця страва відмінно підійде для перегляду улюбленого серіалу чи пісенного конкурсу, а також для вечірки з друзями. Подавайте тілапію в пивному клярі з цибульними кільцями із зеленим салатом та соусом на ваш смак.

Тілапія в пивному клярі

Інгредієнти:

240 г борошна;

300 мл пива;

1 чайна ложка часникового порошку;

1 велике яйце;

2 філе тілапії;

1 червона або біла цибуля, нарізана кільцями;

олія для смаження.

Для початку перемішайте в мисці перші чотири інгредієнти. Наріжте цибулю на кільця і викладіть філе тілапії.

Налийте приблизно 2,5-4 см олії в каструлю або глибоку сковороду і розігрійте на середньому вогні. Занурить кільця цибулі в тісто.

Переконайтеся, що олія досить гаряча (приблизно 190 градусів), використовуючи щипці, покладіть кільця цибулі в гарячу олію. Коли вони стануть світло-коричневими, вони готові (приблизно 2-3 хвилини). Дайте цибульним кільцям стекти на хвилину на паперових рушниках.

Зробіть те саме з філе тілапії. Покрийте їх тестом. Смажте філе тілапії приблизно 3 хвилини до золотистого кольору. Злийте і подавайте разом з кільцями цибулі та зеленим салатом.

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