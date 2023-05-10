Без випікання та печива. Рецепт торта "Повітряне диво"

Цей торт дуже просто приготувати, і він точно вам сподобається.

Торт "Повітряне диво" — торт без випічки. Зате в ньому багато фруктів та сметанного крему. Він дуже ніжний, легкий і смачний. Його можна приготувати за пів години та не забруднити руки в борошні. Цей торт підійде для будь-якого випадку: будь то день народження, свято або просто чаювання.

В оригінальному рецепті – ківі. Але також можна використовувати інші фрукти, які добре поєднуються із зефіром та сметанним кремом. Ви можете спробувати: ананас, який додасть торт тропічний смак і аромат, або банан — тоді торт вийде ситнішим і солодшим. Також можна спробувати будь-які ягоди — вони додадуть торту приємної кислинки.

Дуже смачним вийде цей торт із полуницею.

Ви можете експериментувати з різними фруктами та комбінувати їх між собою. Головне, щоб вони були свіжими та не надто соковитими, щоб не розмочити торт. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Повітряне диво"

Інгредієнти:

зефір — 500 г;

желатин — 50 г;

цукор — 1 склянка;

ківі — 3 шт.;

ванільний цукор — 2 пакетики;

сир — 350 г;

сметана — 300-350 г;

кокосова стружка.

Зефір поріжте на дві половинки. Викладіть дуже щільно у роз'ємну форму. Ківі почистьте і поріжте. Розмістіть ківі між зефіром. Желатин розведіть в охолодженій кип'яченій воді. Розчиніть на водяній бані.

Збийте сир, сметану, звичайний та ванільний цукор. Наприкінці додайте желатин.

Залийте цією масою зефір. Поставте в холодильник на ніч, щоб торт застиг. Перед подачею посипте його кокосовою стружкою.

Якщо вам подобаються оригінальні десерти, ви можете приготувати солодкі брусочки з Кентуккі. М'які та смачні ласощі.