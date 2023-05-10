Делікатес вдома. Як швидко та смачно засолити скумбрію

Солону скумбрію можна купити в магазині, а можна приготувати на власній кухні й вийде навіть смачніше.

Скумбрія – це смачна та корисна риба, яка добре підходить для засолювання. Засолити скумбрію вдома можна за кілька годин, використовуючи прості інгредієнти та спеції. Засолена скумбрія відмінно поєднується із хлібом, картоплею, овочами чи салатами. Фокус розкаже, як її приготувати.

Солона скумбрія

Інгредієнти:

скумбрія — 1 кг;

сіль — 3 столові ложки;

цукор — 1 столова ложка;

лавровий лист — 3-4 штуки;

перець горошком — 10-15 штук;

оцет — 2 столові ложки;

вода — 1 літр.

Підготуйте скумбрію: почистьте від луски, виріжте плавці та відріжте голову. Розріжте тушку на порційні шматки.

Підготуйте розсіл: у каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні 5 хвилин. Потім додайте оцет і зніміть із вогню.

Залийте скумбрію розсолом: покладіть шматки риби в скляний або емальований посуд і залийте гарячим розсолом так, щоб він повністю покривав рибу. Остудіть до кімнатної температури.

Поставте скумбрію в холодильник: накрийте кришкою або плівкою посуд і поставте в холодильник на 4-6 годин. За цей час риба просочиться сіллю та спеціями та стане м'якою та ароматною.

Перед подачею дістаньте скумбрію та обсушіть паперовими рушниками.

До приготовленої у такий спосіб риби ідеально підійде картопляне пюре. Його дуже просто приготувати.