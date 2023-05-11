Десерт із зефіру та льодяників: найважливіший інструмент – молоток!

Так-так, ви все правильно зрозуміли. Якщо у вас немає надійного блендера, то для цього рецепту вам знадобиться старий добрий молоток.

Якщо ви хочете зробити свій гарячий шоколад ще смачнішим та святковим, то спробуйте додати до нього домашні цукеркові зефіринки. Це дуже просто, і займає небагато часу. Вам знадобляться тільки маршмелоу, цукрова глазур та подрібнені льодяники. Ці зефіринки також підійдуть для подарунків чи прикраси столу. Ви можете зробити їх будь-якого розміру та форми, використовуючи ножиці або формочки для печива.

Десерт із зефіру та льодяників

Інгредієнти:

1 упаковка маршмелоу (або зефіру);

Залишки льодяників (будь-яких, на ваш смак);

125 г цукрової пудри;

15-30 мл молока;

Молоток чи блендер.

Подрібніть льодяники в блендері або в паперовому пакеті за допомогою молотка. Вони повинні вийти як велика сіль. Змішайте цукрову пудру і молоко в невеликій мисці, щоб вийшла тонка глазур. Почніть з 15 мл молока і додайте по чайній ложці, якщо глазур занадто густа.

Занурить маршмелоу в глазур і обваляйте в подрібнених льодяниках. Викладіть на папір і дайте висохнути. Зберігайте у герметичному контейнері.

Додайте 1-2 зефіринки в чашку гарячого шоколаду і насолоджуйтесь!

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