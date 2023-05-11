Досить "ігнорити" ріпу! Чудове пюре з ріпи з пармезаном вам дуже сподобається

Так, в українців чомусь дуже упереджена думка щодо цього продукту, але якщо ріпу приготувати по-особливому, то вас ця страва порадує.

Хоча б як експеримент спробуйте рецепт від Фокуса. Пюре з ріпи з картоплею приправлене пармезаном та часником – справжнє задоволення. Ця страва легко та швидко готується, а також корисна для здоров'я.

Репа містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які зміцнюють імунітет та сприяють травленню. Наш рецепт підійде як для повсякденного меню, так святкового столу. Ви можете подавати ріпу з пармезаном з м'ясом, рибою або овочами на ваш вибір.

Пюре з ріпи з пармезаном

Інгредієнти:

1 кг ріпи;

4 столові ложки вершкового масла;

4 зубчики часнику;

1/4 чашки тертого пармезану;

1/4 чашки вершків;

сіль та перець на смак;

свіжа зелень для прикраси (за бажанням).

Очистіть ріпу та наріжте на шматочки середнього розміру. Покладіть їх у каструлю, залийте водою і посоліть. Доведіть до кипіння і варіть до м'якості близько 20-25 хвилин.

Відкиньте ріпу на друшляк і залиште стекти зайву рідину. У сковороді на середньому вогні розплавте вершкове масло і додайте подрібнений часник. Обсмажуйте, помішуючи до аромату, близько 2-3 хвилин.

Перекладіть ріпу у велику миску і додайте пармезан, вершки, сіль та перець. Використовуючи блендер або підручні засоби, подрібніть ріпу до пюре.

Перекладіть пюре в інший посуд і полийте олією. За бажанням посипте свіжою зеленню і додайте ще трохи пармезану.

Насолоджуйтесь своєю апетитною стравою!

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