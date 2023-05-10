Це вам точно сподобається: брюссельська капуста з беконом і яблуками

Навіть ті, хто ненавидить брюссельську капусту, визнають, що готові їсти її лише за цим рецептом.

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Якщо ви хочете приготувати оригінальну та корисну страву з овочів, то ось вам рецепт від Фокусу брюссельської капусти з беконом та яблуками. Це просто чарівний рецепт, який сподобається навіть тим, хто не любить брюссельську капусту.

Ця страва відмінно підійде для гарніру або самостійної закуски, особливо якщо ви любите кисло-солодкий смак. Подавайте її гарячою чи теплою.

Брюссельська капуста з беконом та яблуками

Інгредієнти:

8 скибочок бекону, нарізаних на шматочки по 1 см;

2 кг брюссельської капусти, обрізаної та навпіл;

сіль та перець на смак;

2 середніх яблука, очищених від серцевини та нарізаних на скибочки товщиною 0,5 см;

2 чайні ложки червоного винного оцту (або на власний смак).

Розігрійте духовку до 220 градусів. Викладіть бекон в один шар на велике деко з високими краями. Запікайте до хрумкого стану, приблизно 15 хвилин. Вийміть бекон з листа і складіть на паперові рушники.

Додайте брюссельську капусту на лист із жиром від бекону. Посипте сіллю та перцем. Перемішайте так, щоб капуста була вкрита жиром. Запікайте до того, як капуста почне підрум'янюватися приблизно 15 хвилин.

Вийміть лист із духовки та додайте яблука. Поверніть у духовку та запікайте до того, як капуста стане м'якою, а яблука — соковитими (10-15 хвилин).

Збризкайте овочі оцтом і перемішайте. Посипте зверху беконом та подавайте. Смачного!

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