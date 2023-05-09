Рис по-іспанськи: смачно, як у найкращих ресторанах Барселони

Рис, приготовлений у такий спосіб, дуже любить латиноамериканський світ. Це справжній шедевр, якщо ви любите рис.

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Рис по-іспанськи ідеально підходить як гарнір до м'яса, риби або овочів. Він готується з рису, помідорів, цибулі, часнику та спецій, які надають йому апетитного кольору та аромату. Рис за рецептом від Фокусу легко і швидко готується в одній сковороді або каструлі, що заощаджує час та посуд. Він виходить пишним, розсипчастим та соковитим, а також дуже ситним та поживним. Ви можете варіювати інгредієнти на свій смак, додаючи більш гострі перці, бобові або кукурудзу.

Рис іспанською

Інгредієнти:

30 мл рослинної олії;

1 маленька цибуля, нарізана кубиками;

2 зубчики часнику, подрібнених;

250 г рису;

500 мл курячого бульйону (заздалегідь приготовленого);

250 мл томатного соку;

1 чайна ложка солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки куміну (зіри);

1/4 чайної ложки орегано;

2 столові ложки нарізаної свіжої кінзи (за бажанням).

У великій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньо-високому вогні. Додайте цибулю і часник і обсмажуйте, помішуючи, близько 5 хвилин або до тих пір, поки цибуля не стане м'якою та прозорою.

Додайте рис і обсмажуйте, помішуючи, ще 5 хвилин або доти, доки рис не стане золотистим і хрустким.

Додати курячий бульйон, томатний сік, сіль, перець, кумін і орегано. Перемішайте та доведіть до кипіння. Знизьте вогонь та накрийте кришкою. Варіть на слабкому вогні близько 20 хвилин або до тих пір, поки рис не вбере всю рідину.

Зніміть з вогню та дайте настоятися під кришкою ще 10 хвилин. Перед подачею посипте кінзою, якщо хочете.

Найкраще рис по-іспанські підійде до елітного стейку дельмоніко з трав'яним маслом.