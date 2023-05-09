Рис по-іспанськи: смачно, як у найкращих ресторанах Барселони
Рис, приготовлений у такий спосіб, дуже любить латиноамериканський світ. Це справжній шедевр, якщо ви любите рис.
Рис по-іспанськи ідеально підходить як гарнір до м'яса, риби або овочів. Він готується з рису, помідорів, цибулі, часнику та спецій, які надають йому апетитного кольору та аромату. Рис за рецептом від Фокусу легко і швидко готується в одній сковороді або каструлі, що заощаджує час та посуд. Він виходить пишним, розсипчастим та соковитим, а також дуже ситним та поживним. Ви можете варіювати інгредієнти на свій смак, додаючи більш гострі перці, бобові або кукурудзу.
Рис іспанською
Інгредієнти:
- 30 мл рослинної олії;
- 1 маленька цибуля, нарізана кубиками;
- 2 зубчики часнику, подрібнених;
- 250 г рису;
- 500 мл курячого бульйону (заздалегідь приготовленого);
- 250 мл томатного соку;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 1/4 чайної ложки куміну (зіри);
- 1/4 чайної ложки орегано;
- 2 столові ложки нарізаної свіжої кінзи (за бажанням).
У великій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньо-високому вогні. Додайте цибулю і часник і обсмажуйте, помішуючи, близько 5 хвилин або до тих пір, поки цибуля не стане м'якою та прозорою.
Додайте рис і обсмажуйте, помішуючи, ще 5 хвилин або доти, доки рис не стане золотистим і хрустким.
Додати курячий бульйон, томатний сік, сіль, перець, кумін і орегано. Перемішайте та доведіть до кипіння. Знизьте вогонь та накрийте кришкою. Варіть на слабкому вогні близько 20 хвилин або до тих пір, поки рис не вбере всю рідину.
Зніміть з вогню та дайте настоятися під кришкою ще 10 хвилин. Перед подачею посипте кінзою, якщо хочете.
Найкраще рис по-іспанські підійде до елітного стейку дельмоніко з трав'яним маслом.