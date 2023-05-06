Найелітніший стейк: класичний стейк дельмоніко з трав'яною олією

Щоб скуштувати цей стейк, ще 200 років тому люди ставали в чергу до найвідомішого ресторану Нью-Йорка. Але ви можете приготувати його самі.

Related video

Стейк дельмоніко — це король стейків. Його назвали на честь знаменитого ресторану в Нью-Йорку, який радував ним своїх відвідувачів понад 200 років. Стейк готується зі шматків елітної яловичини трав'яної відгодівлі (але, звичайно, можна взяти простішу яловичину), обсмаженої до хрумкої скоринки та соковитої серцевини. Стейк подається з ароматним маслом, зробленим із вершкового масла, часнику та свіжих трав.

Цей стейк, рецептом якого з вами ділиться Фокус, відмінно підходить для святкової вечері чи романтичного побачення. Його легко приготувати на сковороді чи грилі.

Класичний стейк дельмоніко

Інгредієнти:

Для стейка:

4 шматки кращої яловичини трав'яної відгодівлі (рибай або філе), по 250 г кожен;

сіль і чорний перець до смаку;

2 столові ложки олії.

Для трав'яного масла:

120 г вершкового масла, розм'якшеного;

2 подрібнених зубчики часнику;

2 столові ложки нарізаної петрушки;

1 столова ложка нарізаної шавлії;

1 чайна ложка нарізаного розмарину;

сіль і чорний перець до смаку.

Для приготування трав'яного масла в невеликій мисці змішайте вершкове масло, часник і трави. Приправте сіллю та перцем до смаку й добре перемішайте. Перекладіть масло на шматок харчової плівки та скрутіть в рулетик. Поставте в холодильник до застигання.

Для приготування стейка вийміть м'ясо з холодильника за 30 хвилин до приготування та просушіть паперовими рушниками. Посипте сіллю та перцем до смаку з усіх боків.

Розігрійте сковороду чи гриль на високому вогні. Смажте м'ясо з маслом і обсмажуйте по 4-5 хвилин з кожного боку або до бажаного ступеня прожарювання. Перекладіть стейки на тарілку та накрийте фольгою. Він має відпочити 10 хвилин.

Наріжте трав'яне масло на кружечки та покладіть по одному на кожен стейк перед подачею. Насолоджуйтесь елітним стейком!

Найкраще як салат до нього підійде пікантний і простий гострий салат із капусти.