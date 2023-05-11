Суп з індички з локшиною: зігріє та наситить будь-кого

Якщо ви приготували індичку, не поспішайте викидати залишки. З обрізків м'яса можна приготувати чудовий суп.

Суп з індички з локшиною, рецепт якого вам пропонує Фокус, це простий і ситний суп, який зігріє вас у холодну погоду. Цей суп готується з кісток та м'яса індички, овочів, бульйону та локшини. Він має насичений смак та аромат, а також корисний для здоров'я.

Індичка містить багато білка, заліза та цинку, які зміцнюють імунітет та м'язи. Овочі додають вітаміни, мінерали та клітковину, які сприяють травленню та очищенню організму. Ви можете подавати суп із хлібом або крекерами на ваш вибір.

Суп з індички з локшиною

Інгредієнти:

1 кг кісток та м'яса індички;

3 літри курячого бульйону;

2 столові ложки олії;

1 велика цибулина;

2 моркви;

2 стебла селери;

2 зубчики часнику;

1 чайна ложка сушеного чебрецю;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

сіль на смак;

250 грамів локшини;

свіжа петрушка для прикраси (за бажанням).

Покладіть кістки та м'ясо індички у велику каструлю, залийте курячим бульйоном і доведіть до кипіння. Знизьте вогонь і варіть на повільному вогні близько години, поки м'ясо не відокремиться від кісток.

Вийміть кістки та м'ясо з бульйону і залиште остигати. Відокремте м'ясо від кісток і наріжте на невеликі шматочки. Відкиньте кістки.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію і додайте нарізану цибулину, моркву, селеру та часник. Обсмажуйте, помішуючи до м'якості овочів, близько 15 хвилин.

Перекладіть овочі в каструлю з бульйоном і додайте чебрець, перець та сіль на смак. Доведіть до кипіння та додайте локшину. Варіть на середньому вогні до готовності локшини близько 10 хвилин. Додайте нарізане м'ясо індички в суп і перемішайте. Підігрійте суп до бажаної температури та подавайте з хлібом або крекерами.

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