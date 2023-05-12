Невидимий яблучний пиріг: рецепт оригінального десерту
Пиріг називають невидимим через дуже тонко порізані яблука.
Яблучний пиріг – один із найпростіших і найсмачніших десертів, який чудово підходить до чаю, кави і просто як перекус. Пропонуємо приготувати цікаву варіацію цієї страви по рецепту з блогу "Рецепти на кожен день". Складного в цьому нічого немає, а результат порадує.
Невидимий яблучний пиріг
Інгредієнти:
- вершкове масло — 50 г + для змащування;
- цукор – 50 г + 0,5 ст. л;
- яйце – 3 шт;
- борошно — 80 г;
- кориця — 1/4 ч. л;
- молоко – 60 мл.
- мигдальні пелюстки – 20 г.
Спосіб приготування:
Форму для випікання змастити вершковим маслом. Стінки присипати половиною столової ложки цукру. Постелити у форму пергамент. Духовку розігріти до 180 градусів.
У глибокій посудині збити яйця і 50 г цукру, всипати борошно, корицю і все добре перемішати. Частинами влити молоко, щоразу перемішуючи тісто до однорідності, а потім ввести розтоплене масло.
Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати їх дуже тонкими частинками, максимум 3-4 мм, акуратно вмішати в тісто.
Перелити тісто у форму, посипати мигдальними пелюстками та відправити у духовку на 40 хвилин.
Готовий пиріг можна злегка присипати цукровою пудрою.
Раніше Фокус писав, як приготувати ароматні булочки з корицею та яблуками.