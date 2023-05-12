Смачна страва на обід. Рецепт томатного супу з куркою, квасолею та овочами

Це яскрава та незвичайна страва з насиченим смаком.

Якщо ви любите супи, то томатний суп із квасолею та куркою вам точно сподобається. Він виходить ситним та дуже смачним. А спеції та овочі надають йому насиченого смаку. З таким супом вам точно не потрібно буде готувати другу страву. Фокус розкаже, як його приготувати.

Томатний суп з квасолею та куркою

Інгредієнти:

курка (будь-які частини) — 350 г;

квасоля консервована в томатному соусі — 420 г;

томатна паста — 40 г;

картопля — 300 г;

перець болгарський — 150 г;

морква — 100 г;

цибуля ріпчаста — 100 г;

олія рослинна — 30 мл;

свіжа петрушка — 10 г;

сіль до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

лист лавровий — 2 шт.

Курку промийте і наріжте невеликими шматочками. Залийте водою в каструлі, додайте один лавровий листок і трохи солі. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на слабкому вогні 40-60 хвилин. Вийміть курку з бульйону, відокремте м'ясо від кісток та шкіри та наріжте дрібними шматочками. Бульйон процідіть. Вам знадобиться 1,3-1,4 л бульйону.

Очистить і наріжте дрібними кубиками цибулю та моркву. Очистить від насіння та наріжте невеликими шматочками перець. Очистить і наріжте кубиками середнього розміру картоплю. Дрібно наріжте петрушку.

У сковороді розігрійте олію, викладіть туди цибулю, моркву і перець та обсмажуйте на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин до напівм'якості. Додайте томатну пасту і два половники бульйону. Перемішайте та тушкуйте під кришкою на слабкому вогні ще 5 хвилин.

Бульйон доведіть до кипіння, викладіть картоплю та варіть 5 хвилин. Потім додайте цибулю з морквою, перцем та томатною пастою. Також покладіть лавровий лист, що залишився. Варіть суп приблизно 10 хвилин.

Додайте в суп консервовану квасолю разом із соусом. Варити на слабкому вогні ще 5 хвилин. За 2-3 хвилини до кінця приготування додайте чорний мелений перець і досоліть суп до смаку. Накрийте кришкою каструлю і дайте томатному супу з консервованою квасолею та овочами настоятися протягом 15 хвилин.

Розлийте томатний суп по тарілках, до кожної порції додайте шматочки курки.

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