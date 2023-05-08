Ніжний та ароматний. Рецепт сирного супу з печерицями

Це чудовий і простий рецепт смачного супу, який готується за пів години.

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Сирний суп з печерицями – це ніжний та ароматний суп, який дуже просто приготувати і це не займе багато часу. До нього входить декілька інгредієнтів, але смак вас вразить.

Сир для супу ви можете вибрати на свій смак і додати той, який вам подобається більше за інших. Фокус розкаже, як його приготувати.

Сирний суп з печерицями

Інгредієнти:

300 г печериць;

1 цибулина;

2 ст. л. рослинної олії;

2 ст. л. борошна;

1 л курячого бульйону;

200 мл вершків;

150 г тертого твердого сиру;

сіль, перець, зелень на смак.

Печериці наріжте тонкими скибочками, а цибуля — дрібними кубиками.

У каструлі розігрійте масло й обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте борошно і перемішайте.

Влийте бульйон, доведіть до кипіння та зменште вогонь.

Додайте печериці та варіть суп 15 хвилин, помішуючи іноді.

Наприкінці додайте вершки, сир, сіль, перець та зелень. Перемішайте і дайте настоятися супу під кришкою 5 хвилин.

Розлийте суп по тарілках і подавайте гарячим із хлібом або грінками.

До такого супу можна приготувати невеликі бургери у стилі Мемфіс.