Ніжний та ароматний. Рецепт сирного супу з печерицями
Це чудовий і простий рецепт смачного супу, який готується за пів години.
Сирний суп з печерицями – це ніжний та ароматний суп, який дуже просто приготувати і це не займе багато часу. До нього входить декілька інгредієнтів, але смак вас вразить.
Сир для супу ви можете вибрати на свій смак і додати той, який вам подобається більше за інших. Фокус розкаже, як його приготувати.
Сирний суп з печерицями
Інгредієнти:
- 300 г печериць;
- 1 цибулина;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- 2 ст. л. борошна;
- 1 л курячого бульйону;
- 200 мл вершків;
- 150 г тертого твердого сиру;
- сіль, перець, зелень на смак.
Печериці наріжте тонкими скибочками, а цибуля — дрібними кубиками.
У каструлі розігрійте масло й обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте борошно і перемішайте.
Влийте бульйон, доведіть до кипіння та зменште вогонь.
Додайте печериці та варіть суп 15 хвилин, помішуючи іноді.
Наприкінці додайте вершки, сир, сіль, перець та зелень. Перемішайте і дайте настоятися супу під кришкою 5 хвилин.
Розлийте суп по тарілках і подавайте гарячим із хлібом або грінками.
До такого супу можна приготувати невеликі бургери у стилі Мемфіс.