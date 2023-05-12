Повеганимо? Незвичайний салат зі шпинату, полуниці та мандаринів

Цей салат – справжня веганська страва, яка наповнена корисними інгредієнтами.

Хочеться чогось по-справжньому незвичайного? Чому б не приготувати веганський салат за рецептом Фокусу? Він чудово підходить для подачі майже на будь-який випадок, від недільного бранчу до святкової вечері. У ньому є щось класичне у поєднанні свіжого шпинату та полуниці. Додайте мандарини й у вас вийде смачний салат.

Селера, петрушка і зелена цибуля додають трохи хрускоту і злегка цибульний смак. У цьому салаті дуже пікантно виглядають карамелізовані мигдальні горіхи зверху.

Салат зі шпинату, полуниці та мандаринів

Інгредієнти

Основа:

1 склянка нарізаної селери;

1 столова ложка дрібно нарізаної свіжої петрушки;

2 гілочки зеленої цибулі, нарізані разом із зеленню;

1 пакет свіжого шпинату (280 г готового до вживання в пакеті);

310 г мандаринів;

1 склянка свіжої нарізаної полуниці.

Для заправки:

60 мл рослинної олії;

30 мл малинового (або винного) оцту;

30 г цукру;

щіпка чорного перцю;

1/2 чайної ложки солі.

Для прикрас:

30 г цукру;

60 г нарізаного мигдалю.

Змішайте селера, петрушку та цибулю. Поставте у холодильник. Помийте і висушіть полуницю. Наріжте та поставте в холодильник.

Ретельно змішайте інгредієнти та поставте в холодильник. (Заправка зберігається кілька днів). Добре струсіть перед додаванням до салату.

Щоб карамелізувати мигдаль, покладіть цукор і мигдаль у сковороду на середньому вогні й постійно помішуйте, поки мигдаль не покриється шаром і не розчиниться цукор. Слідкуйте за ним уважно, тому що він легко горить! Мигдаль повинен бути злегка підрум'яненим. Викладіть його на шматок воскового паперу, щоб остудити.

Покладіть шпинат у миску. Додайте суміш селери, мандарини, полуниці та мигдалю. Полийте заправкою. Перемішайте та подавайте!

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