Дивовижно смачно. Простий рецепт кабачків, тушкованих у вершках

Як гарнір до кабачків підійде картопляне пюре або будь-яка каша. Можна їсти і як самостійну страву.

Весна – час, коли хочеться чогось легкого, смачного і такого, щоб не сильно відбивалося на фігурі. Оскільки недоліку в овочах зараз на ринках і супермаркетах немає, пропонуємо вам приготувати кабачки, тушковані у вершках. Це дуже апетитна і ситна страва, після якої не залишиться тяжкості в шлунку, а її смак сподобається навіть тим, хто кабачки не особливо шанує. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Кабачки, тушковані у вершках

Інгредієнти:

кабачки — 2-3 шт;

зелена цибуля – пучок;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква – 1 шт;

часник – 2-3 зубчики;

вершки – 150-200 мл;

вода – 100 мл;

кріп – пучок;

олія – для смаження;

сіль, перець, приправи – до смаку.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки помити, обсушити паперовим рушником, нарізати кружальцями й обсмажити на олії з обох боків. Викласти на тарілку. Цибулю почистити, дрібно порізати, моркву натерти на тертці, обсмажити, додати туди ж у сковорідку порізані помідори і повернути назад кабачки. Додати води, залити вершками, перемішати та тушкувати кілька хвилин. Насамкінець додати сіль, перець, приправи, часник, зелень, перемішати, протушкувати ще хвилину і зняти з вогню.

Як гарнір підійде картопляне пюре або будь-яка каша. Можна їсти і як самостійну страву.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний весняний салат.