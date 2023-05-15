Ідеально до сніданку. Рецепт омлету зі шпинатом та броколі

Це смачна та корисна страва, яку можна приготувати на сніданок або легку вечерю.

Омлет — це ідеальне блюдо для сніданку, і його завжди можна урізноманітнити іншими інгредієнтами. Наприклад, овочами. І шпинат із броколі ідеально підійдуть. Але ви можете вибрати інший набір інгредієнтів. У рецепті вказані інгредієнти для кількох порцій, тому він підійде для великої родини, або компанії. Фокус розкаже, як його приготувати.

Омлет зі шпинатом та броколі

Інгредієнти:

8 яєць;

90 г моцарели;

60 г рикоти;

70 мл вершків жирністю 10%;

100 г броколі;

100 г шпинату;

1 маленька цибулина;

1 зубчик часнику;

2 ч. л. топленого масла;

сіль|соль|, свіжомелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Моцарелу натріть на великій тертці або дрібно наріжте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть. Броколі розберіть на дрібні суцвіття.

У мисці збийте яйця, вершки та моцарелу. Приправте сіллю та перцем.

У сковороді розігрійте масло, додайте цибулю і часник і готуйте 5 хв, до м'якості. Додайте шпинат, і приправте сіллю та перцем. Вилийте яєчну суміш у сковороду, розкладіть броколі та шматочки рикоти та відправте сковороду в духовку.

Запікайте, доки яйця не схопляться, приблизно 12 хв.

Ваш омлет зі шпинатом та броколі готовий.

Нагадаємо, також із броколі можна приготувати смачні овочеві котлети.