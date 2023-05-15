Ідеально до сніданку. Рецепт омлету зі шпинатом та броколі
Це смачна та корисна страва, яку можна приготувати на сніданок або легку вечерю.
Омлет — це ідеальне блюдо для сніданку, і його завжди можна урізноманітнити іншими інгредієнтами. Наприклад, овочами. І шпинат із броколі ідеально підійдуть. Але ви можете вибрати інший набір інгредієнтів. У рецепті вказані інгредієнти для кількох порцій, тому він підійде для великої родини, або компанії. Фокус розкаже, як його приготувати.
Омлет зі шпинатом та броколі
Інгредієнти:
- 8 яєць;
- 90 г моцарели;
- 60 г рикоти;
- 70 мл вершків жирністю 10%;
- 100 г броколі;
- 100 г шпинату;
- 1 маленька цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- 2 ч. л. топленого масла;
- сіль|соль|, свіжомелений чорний перець.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Моцарелу натріть на великій тертці або дрібно наріжте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть. Броколі розберіть на дрібні суцвіття.
У мисці збийте яйця, вершки та моцарелу. Приправте сіллю та перцем.
У сковороді розігрійте масло, додайте цибулю і часник і готуйте 5 хв, до м'якості. Додайте шпинат, і приправте сіллю та перцем. Вилийте яєчну суміш у сковороду, розкладіть броколі та шматочки рикоти та відправте сковороду в духовку.
Запікайте, доки яйця не схопляться, приблизно 12 хв.
Ваш омлет зі шпинатом та броколі готовий.
Нагадаємо, також із броколі можна приготувати смачні овочеві котлети.