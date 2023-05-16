Коли ліньки готувати котлети. Рецепт м'ясного хліба із солодким перцем
Ця страва неймовірно просто приготувати і вона виходить дуже смачною.
М'ясний хліб – це традиційна страва Німеччини та Бельгії. Вона готується з м'ясного фаршу з різними добавками, а потім випікається у формі для хліба чи рулету.
Цю страву можна приготувати з різного виду м'яса, додати будь-які овочі, гриби та сир. А ще це чудова страва для тих, хто любить котлети, але не любить надто довго возитися з фаршем. Фокус розповість, як приготувати м'ясний хліб.
М'ясний хліб із солодким перцем
Інгредієнти:
- фарш м'ясний (свинина та яловичина) — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець болгарський — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- яйця — 2 шт.;
- сухарі панірувальні — 100 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- гірчиця — 1 ст. ложка;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Цибулю та перець наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді до м'якості. Фарш змішайте з консервованою кукурудзою, часником, яйцями, гірчицею та панірувальними сухарями.
Після цього додайте до фаршу смажену цибулю і перець.
Викладіть частину фаршу у форму, вистелену пергаментом. Якщо ви хочете урізноманітнити рецепт, то на цьому етапі додайте скибочки сиру. Після цього закрийте другою частиною фаршу з овочами.
Якщо сир ви не використовуєте, то одразу викладайте весь фарш у форму. Зверху його можна прикрасити скибочками солодкого перцю.
Запікайте в духовці за температури 180 градусів близько 30 хвилин. Після вийміть форму, дайте страві трохи відпочити та дістаньте свій м'ясний хліб на велику тарілку.
Подавайте його гарячим або холодним, з будь-яким гарніром на кшталт картопляного пюре, або тушкованих овочів.
Або наріжте та використовуйте для приготування бутербродів. Зберігайте м'ясний хліб у холодильнику.
Якщо вам подобається готувати страви з м'ясного фаршу, то ви можете скуштувати люля-кебаб. Це чудова страва східної кухні. Його можна приготувати на мангалі, а можна й у духовці.