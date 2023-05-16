Трохи екзотики: як приготувати суші-кульки з хрусткою скоринкою
За бажанням до переліку інгредієнтів для приготування кульок можна додати гострий перець.
Суші-кульки з хрумкою рум'яною скоринкою – страва, яка одночасно здивує та потішить домашніх. Готувати їх досить просто, а результат виходить дивовижний. Як їх зробити, розповіла кулінарна блогер ка Христина. Вони відмінно підійдуть для зустрічі гостей, дружніх посиденьок і просто як перекус.
Хрумкі суші-кульки
Інгредієнти:
- рис – 200 г;
- вода – 220 г;
- рисовий оцет – 10 мл;
- креветки – 100 г;
- зелена цибуля – 1 шт;
- майонез – 3 ст. л;
- соус шрірача – 2 ч. л;
- мед – 2 ч. л;
- гострий перець – за бажанням;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування:
Рис промити двічі-тричі. Відправити його в посуд із товстим дном, залити водою, накрити кришкою та поставити на сильний вогонь. Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму та варити 12 хвилин. Кришку в жодному разі не відкривати. Після цього вимкнути плиту, накрити рушником і залишити ще на 15 хвилин або варити в мікрохвильовій печі на режимі "крупа".
Готовий рис заправити рисовим оцтом, перемішати і дати охолонути.
Для начинки змішати дрібно нарізані креветки, цибулю, майонез, гострий соус та мед.
З рису зробити кульки, обсмажити їх у великій кількості олії до золотистості.
Пальцем зробити дірку кульках, заповнити начинкою.
Прикрасити перцем, полити теріяки.
Раніше Фокус писав, як приготувати суші-торт.