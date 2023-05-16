Трохи екзотики: як приготувати суші-кульки з хрусткою скоринкою

За бажанням до переліку інгредієнтів для приготування кульок можна додати гострий перець.

Суші-кульки з хрумкою рум'яною скоринкою – страва, яка одночасно здивує та потішить домашніх. Готувати їх досить просто, а результат виходить дивовижний. Як їх зробити, розповіла кулінарна блогер ка Христина. Вони відмінно підійдуть для зустрічі гостей, дружніх посиденьок і просто як перекус.

Хрумкі суші-кульки

Інгредієнти:

рис – 200 г;

вода – 220 г;

рисовий оцет – 10 мл;

креветки – 100 г;

зелена цибуля – 1 шт;

майонез – 3 ст. л;

соус шрірача – 2 ч. л;

мед – 2 ч. л;

гострий перець – за бажанням;

олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Рис промити двічі-тричі. Відправити його в посуд із товстим дном, залити водою, накрити кришкою та поставити на сильний вогонь. Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму та варити 12 хвилин. Кришку в жодному разі не відкривати. Після цього вимкнути плиту, накрити рушником і залишити ще на 15 хвилин або варити в мікрохвильовій печі на режимі "крупа".

Готовий рис заправити рисовим оцтом, перемішати і дати охолонути.

Для начинки змішати дрібно нарізані креветки, цибулю, майонез, гострий соус та мед.

З рису зробити кульки, обсмажити їх у великій кількості олії до золотистості.

Пальцем зробити дірку кульках, заповнити начинкою.

Прикрасити перцем, полити теріяки.

Раніше Фокус писав, як приготувати суші-торт.