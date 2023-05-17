Готуємо тайський сніданок: Кай Джоу – омлет із Таїланду

Необов'язково вирушати до далекого Таїланду, щоб насолодитися смаком азійського сніданку.

Кай Джоу — це класичний тайський омлет з ідеальним балансом солодко-кисло-гострих смаків. Подавайте його просто з рисом та сирими овочами для швидкого та ситного сніданку. Щоб приготувати цю страву за рецептом Фокусу, потрібно лише кілька основних інгредієнтів та 5 хвилин часу!

Тайський омлет Кай Джоу

Інгредієнти:

4 яйця;

2 столові ложки рибного соусу;

4 зелені цибулини, дрібно нарізані;

1 столова ложка олії;

трохи нарізаного перцю чилі за бажанням.

У невеликій мисці збийте вилкою яйця з рибним соусом. Розігрійте олію у невеликій сковороді з антипригарним покриттям на середньо-високому вогні. Перевірте, чи достатньо гаряча олія. Ви можете перевірити, опустивши паличку в яєчну суміш, а потім в олію. Якщо воно шипить, значить, олія прогрілася.

Вилийте яєчну суміш у центр сковороди та смажте близько 1 хвилини або до золотистого кольору. Якщо ви не впевнені, використовуйте лопатку, щоб підняти край і подивитися. Акуратно переверніть омлет на інший бік і смажте близько 30 секунд або до золотистого кольору.

Посипте зверху нарізаною зеленою цибулею. Подавайте гарячим з рисом та соусом на свій смак. Насолоджуйтесь!

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