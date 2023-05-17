Курячі рулети з чорною квасолею та маринованою червоною цибулею

Не хвилюйтеся, ми навчимо вас робити не тільки ці чудові рулети, а й мариновану цибулю – це просто.

Дуже простий рецепт від Фокуса стане в нагоді тим, хто хоче повечеряти курячими рулетами а-ля шаурма, але з додаванням пікантного смаку чорної квасолі та маринованої червоної цибулі. Це відмінний варіант для тих, хто любить мексиканську кухню або просто хоче урізноманітнити свій раціон. Ви можете насолоджуватися курячими рулетами вдома або взяти на роботу або на пікнік.

Ви також можете адаптувати рецепт під свій смак, додаючи або видаляючи інгредієнти за бажанням. Наприклад, можна використовувати залишки смаженої або вареної курки, або купити готову копчену курку. Ви можете замінити чорну квасолю на червону чи білу, а салат на капусту чи шпинат. Також можна додати сир, помідори, перець або будь-які інші овочі.

Курячі рулети з чорною квасолею

Інгредієнти:

180 г нарізаних залишків домашньої, магазинної копченої або смаженої курки;

1 червона цибуля, тонко нарізана;

1 стиглий авокадо, очищений та нарізаний шматочками (необов'язково);

60 грамів пасти з чорної квасолі (можна купити готову або зробити свою з відвареної квасолі, часнику, лайма та спецій);

4 гілочки кінзи, тільки листя;

60 г нарізаного качанного салату;

90 мл дистильованого білого оцту;

30 г цукру;

30 мілілітрів оливкової олії;

2 великі (25-сантиметрові) пшеничні коржики (можна замінити на товстий лаваш);

20 мілілітрів лимонного соку;

сіль та перець на смак.

Для приготування маринованої червоної цибулі змішайте в невеликій каструлі оцет, воду, цукор та сіль. Доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи, щоб розчинити цукор та сіль. Зніміть з вогню і додайте нарізану цибулю. Перемішайте та залиште маринуватися на 15 хвилин. Потім злийте зайву рідину і перекладіть цибулю у скляну або пластикову ємність із кришкою. Зберігайте у холодильнику до використання або до 2 тижнів.

Для приготування соусу з авокадо покладіть у маленький кухонний комбайн або блендер шматочки авокадо, лимонний сік, оливкову олію, кінзу, сіль та перець. Подрібніть до однорідної консистенції. При необхідності додайте трохи води, щоб розбавити соус. Перекладіть соус у миску і накрийте плівкою для харчових продуктів, притиснувши її до поверхні соусу, щоб запобігти потемнінню. Зберігайте у холодильнику до використання або до 3 днів.

Для приготування курячих рулетів розігрійте коржики (або лаваш) у мікрохвильовій печі на 10 секунд або на сковороді на хвилину, щоб вони стали більш еластичними та не ламалися. На кожен корж намажте по половині склянки пасти з чорної квасолі, залишаючи вільними краї коржі.

Зверху покладіть по половині склянки курки, по чверті склянки маринованої цибулі та по половині склянки салату на кожен коржик. Складіть рулети, починаючи з найближчого до вас краю коржика. Посуньте його до центру і притисніть обома руками, щоб він не розповзався. Повертайте рулет за годинниковою стрілкою, продовжуючи складати корж.

Нагрійте сковороду або гриль на середньо-високому вогні та злегка змастіть олією. Обсмажте рулети з обох боків до золотистої скоринки приблизно по 3 хвилини з кожного боку.

Подавайте курочку в рулетах гарячою або теплою зі своїми улюбленими соусами, наприклад, сальсою. Насолоджуйтесь!

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