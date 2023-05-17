Без випічки та клопоту. Рецепт мініторта з печива та сметанного крему

Це дуже простий і смачний десерт, який можна приготувати за півгодини із звичайнісіньких продуктів.

Торти традиційно випікаються в духовці та дуже довго готуються, але можна приготувати торт без випічки. І він буде таким же смачним, ніжним та солодким. І в ньому всього чотири інгредієнти, включаючи ванільний цукор. Одне слово, ідеально підійде на десерт. Фокус розкаже, як його приготувати.

Мініторт зі сметанним кремом

Інгредієнти:

250 г сухого печива (можна використовувати будь-яке до смаку);

500 г жирної сметани;

250 г згущеного молока;

1 пакетик ванільного цукру.

Сметану збийте з ванільним цукром і молоком, що згущує|згущає|. У вас має вийти густий і однорідний крем.

Підберіть форму, в якій формуватимете десерт. Підійде маленька, але висока форма. Викладіть один шар печива на дно форми.

Залийте тонким шаром сметанного крему. Знову печиво, знову крем. І так доти, поки печиво та крем не закінчаться. Зверху має бути шар крему.

Накрийте десерт із печива та сметанного крему кришкою або харчовою плівкою і помістіть у холодильник на ніч або хоча б на кілька годин, щоб торт добре просочився та застиг.

Дістаньте мініторт без випічки з холодильника, акуратно вийміть із форми та поріжте на порції. Подавайте десерт відразу або зберігайте у холодильнику до подачі. Готовий торт можна прикрасити часточками мандарину або іншими фруктами.

Також ви можете приготувати смачний пиріг із заварним кремом.