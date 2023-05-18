Бананові мафіни з шоколадом: справжня насолода

І знову не поновлюємо прірву перезрілим бананам. Для цього рецепта вони дуже важливі.

Бананові мафіни з шоколадом за рецептом Фокусу – це легкий та смачний спосіб використовувати перезрілі банани. Пара продуманих прийомів плюс розім'ятий банан роблять ці шоколадні мафіни ніжними, соковитими й перед ними важко встояти. Ці мафіни готуються швидко і легко, що робить їх чудовим сніданком або десертом.

Перезрілі банани додадуть багато солодкості, а також дуже легко розминаються. Якщо ви використовуєте заморожені банани, розморозьте їх у холодильнику на ніч, злийте зайву рідину та використовуйте згідно з рецептом.

Бананові мафіни з шоколадом

Інгредієнти:

250 г борошна;

1 чайна ложка соди;

1/4 чайної ложки солі;

150 г шоколадних крапель (або подробите шоколад);

100 г цукру;

2 великих стиглих бананів (близько 250 г), розім'ятих виделкою;

1 велике яйце;

120 мл кислого молока;

60 мл рослинної олії;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Розігрійте духовку до 190 °C. Викладіть форму для мафінів паперовими кошиками. У невеликій мисці змішайте борошно, соду та сіль. Додайте шоколадні краплі (або дрібні шматочки шоколаду) і перемішайте. У середній мисці змішайте цукор, банани, яйце, кисле молоко, масло і ванільний екстракт.

Додайте сухі інгредієнти до вологих та акуратно перемішайте до однорідності. Не перемішуйте занадто довго або інтенсивно, щоб не отримати жорсткі мафіни.

Розкладіть тісто по кошиках для мафінів (приблизно на 3/4). Посипте зверху великим білим цукром для хрусткої скоринки, якщо хочете. Випікайте мафіни до золотистого кольору і перевірте зубочисткою або шпажкою на готовність (вона повинна виходити чистою) близько 20-23 хвилин.

Вийміть мафіни з духовки та залиште у формі на 5 хвилин. Потім покладіть на решітку, щоб вони повністю охолонули. Смачного!

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