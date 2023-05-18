Незвичайний суп-лазанья: ситна італійська вечеря для всієї родини

Чому б не змішати все, що ви любите в лазаньї з курячим бульйоном?

Так, у цьому рецепті від Фокуса, все ті ж інгредієнти, які ви любите в класичній лазаньї. Томатна паста, локшина, італійська ковбаса та сирна начинка і все це запікається. Але саме курячий бульйон надає цій лазаньї особливий та неповторний смак.

Якщо ви приготуєте цей суп-лазанья, то приготуйтеся до того, що доведеться його готувати часто — настільки він сподобається вашій родині.

Суп-лазіння з бульйоном

Інгредієнти:

450 г італійської ковбаси;

1 велика цибуля, нарізана кубиками;

4 зубчики часнику, подрібнених;

1/4 чайної ложки червоного перцю;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

2 столові ложки томатної пасти;

800 г консервованих томатів у власному соку;

4 склянки (960 мл) курячого бульйону;

2 склянки (480 мл) води;

2 столові ложки свіжого базиліку або 2 чайні ложки сушеного;

2 столові ложки свіжого орегано або 2 чайні ложки сушеного;

250 г локшини для лазаньї (близько 10 штук), розламаних на шматочки;

250 г рікоти;

1/4 склянки (25 г) тертого пармезану;

1/4 чайної ложки мускатного горіха;

2 склянки (200 г) тертої моцарели;

Свіжий базилік для подачі.

У великій сковороді на середньо-високому вогні обсмажуйте ковбасу, розбиваючи її дерев'яною ложкою на дрібні шматочки, до хрусткої скоринки, близько 15 хвилин. Перекладіть ковбасу на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

Залишіть близько 2 столових ложок жиру від ковбаси на сковороді (якщо його не вистачає, додайте олію). Додайте цибулю та обсмажуйте до м'якості та золотистого кольору, близько 10 хвилин. Додати часник, червоний перець, сіль і чорний перець і готуйте ще 1 хвилину.

Додайте томатну пасту і перемішайте ще 2 хвилини. Додайте консервовані томати із соком та розімніть їх дерев'яною ложкою. Додати бульйон, воду, базилік і орегано і доведіть до кипіння.

Додайте зламані макарони для лазаньї та перемішайте. Знизьте вогонь до середнього і варіть до готовності локшини за інструкцією на упаковці (зазвичай близько 10 хвилин) періодично помішуючи.

У невеликій мисці змішайте рікоту, пармезан та мускатний горіх. Розкладаючи суп для подачі, зверху покладіть по столовій ложці рікоти й посипте моцарелою. Прикрасьте свіжим базиліком.

Смачного!

А на десерт ви можете приготувати пишні та смачні булочки з повидлом.