Незвичайний суп-лазанья: ситна італійська вечеря для всієї родини
Чому б не змішати все, що ви любите в лазаньї з курячим бульйоном?
Так, у цьому рецепті від Фокуса, все ті ж інгредієнти, які ви любите в класичній лазаньї. Томатна паста, локшина, італійська ковбаса та сирна начинка і все це запікається. Але саме курячий бульйон надає цій лазаньї особливий та неповторний смак.
Якщо ви приготуєте цей суп-лазанья, то приготуйтеся до того, що доведеться його готувати часто — настільки він сподобається вашій родині.
Суп-лазіння з бульйоном
Інгредієнти:
- 450 г італійської ковбаси;
- 1 велика цибуля, нарізана кубиками;
- 4 зубчики часнику, подрібнених;
- 1/4 чайної ложки червоного перцю;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 800 г консервованих томатів у власному соку;
- 4 склянки (960 мл) курячого бульйону;
- 2 склянки (480 мл) води;
- 2 столові ложки свіжого базиліку або 2 чайні ложки сушеного;
- 2 столові ложки свіжого орегано або 2 чайні ложки сушеного;
- 250 г локшини для лазаньї (близько 10 штук), розламаних на шматочки;
- 250 г рікоти;
- 1/4 склянки (25 г) тертого пармезану;
- 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
- 2 склянки (200 г) тертої моцарели;
- Свіжий базилік для подачі.
У великій сковороді на середньо-високому вогні обсмажуйте ковбасу, розбиваючи її дерев'яною ложкою на дрібні шматочки, до хрусткої скоринки, близько 15 хвилин. Перекладіть ковбасу на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
Залишіть близько 2 столових ложок жиру від ковбаси на сковороді (якщо його не вистачає, додайте олію). Додайте цибулю та обсмажуйте до м'якості та золотистого кольору, близько 10 хвилин. Додати часник, червоний перець, сіль і чорний перець і готуйте ще 1 хвилину.
Додайте томатну пасту і перемішайте ще 2 хвилини. Додайте консервовані томати із соком та розімніть їх дерев'яною ложкою. Додати бульйон, воду, базилік і орегано і доведіть до кипіння.
Додайте зламані макарони для лазаньї та перемішайте. Знизьте вогонь до середнього і варіть до готовності локшини за інструкцією на упаковці (зазвичай близько 10 хвилин) періодично помішуючи.
У невеликій мисці змішайте рікоту, пармезан та мускатний горіх. Розкладаючи суп для подачі, зверху покладіть по столовій ложці рікоти й посипте моцарелою. Прикрасьте свіжим базиліком.
Смачного!
А на десерт ви можете приготувати пишні та смачні булочки з повидлом.