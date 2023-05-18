Медовий рулет "Колізей": чудовий десерт за 15 хвилин (відео)

Для начинки рулету можна взяти горіхи та чорнослив.

"Медовик" — один із найпопулярніших і улюблених тортів. Однак не всі знають, що на основі цього тіста можна приготувати дуже смачний рулет. Своїм рецептом рулету "Колізей" поділився з підписниками у соцмережі кулінарний блогер Юрій Корольов. На його приготування піде мінімум часу, що особливо важливо для тих, хто постійно зайнятий.

Медовий рулет "Колізей"

Інгредієнти:

Для тіста:

мед – 150 г;

цукор – 40 г;

масло вершкове – 50 г;

сметана – 70 г;

яйце – 1 шт;

борошно – 150 г.

Для крему:

сметана – 600 г;

сирний сир – 140 г;

цукрова пудра – 90 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Для цього в каструлі змішати вершкове масло, мед і цукор. В окремому посуді змішати сметану із содою і додати в каструлю, все добре перемішати. На повільному вогні доварити до бурштинового кольору, зняти з плити.

У масу, що вже остигнула, ввести яйце і просіяне борошно, все перемішати. Тісто за консистенцією буде негустим.

Вилити його на лист, застелений пергаментним папером, тонким шаром і відправити в розігріту до 170 градусів духовку на 10 хвилин.

Поки він готується, робимо крем. Для цього всі інгредієнти для нього добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса.

Готовий корж дістати з духовки, злегка остудити, обрізати краї, щоб був рівним, покрити кремом, посипати чорносливом, нарізаним на шматочки, і подрібненими горіхами, акуратно згорнути в рулет. Змастити його кремом, що залишився, і посипати крихтою з обрізків. Відправити на кілька годин у холодильник.

Раніше Фокус писав, як можна оригінально приготувати "Медовик".