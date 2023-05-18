Лінивий "Медовик" у стилі "Панчо": як швидко приготувати улюблений торт

Торт збирається так само, як "Панчо", проте на смак, як "Медовик".

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Солодкого багато не буває, а смачних тортиків – тим більше, особливо якщо це "Медовик" або "Панчо". Кулінарний блогер Юрій Корольов придумав, як поєднати два ці десерти, і запропонував оригінальний рецепт, який обов'язково знайде своїх шанувальників.

Лінивий "Медовик" у стилі "Панчо"

Інгредієнти:

вершкове масло – 160 г;

мед — 180 г;

сода – 1,5 ч. л;

яйця – 4 шт;

цукор – 130 г;

ванільний цукор – 10 г;

сіль – дрібка;

борошно – 250 г.

Для крему:

маскарпоне – 750 г;

сметана – 200 г;

згущене молоко – 300 г

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього масло, мед, цукор та сіль у каструлі з товстим дном або на сковорідці розтопити на слабкому вогні, після чого додати соду та уварити до бурштинового кольору, постійно помішуючи. Головне – щоб не підгоріло. Масу, що вийшла, остудити до кімнатної температури, після чого ввести в тісто яйця і просіяне борошно. Все добре перемішати до однорідної консистенції, перелити на лист, застелений пергаментним папером, і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин в режимі верх-низ. Готовність тіста перевірити за допомогою дерев'яної зубочистки. Якщо при протиканні коржа вона суха, то він готовий.

Для крему змішати сметану, маскарпоне та згущене молоко, все перемішати до однорідної маси.

Бісквіт обрізати по краях, залишивши обрізки для посипки, порізати на кубики, обваляти їх у кремі та викласти в глибоке блюдо, застелене харчовою плівкою, як це робиться при приготуванні торта "Панчо". Відправити торт в холодильник для просочення та застигання.

Потім перевернути торт на тарілку, зняти плівку і покрити кремом, присипавши зверху крихтою з обрізків. Можна прикрасити готовий торт ягодами чи іншим їстівним декором.

Раніше Фокус писав, як приготувати "Медовик" за 13 хвилин.