Яйця по-шотландськи: сніданок справжніх аристократів

Ми звикли фарширувати яйця чим завгодно, а ось у Шотландії вигадали все навпаки – там загортають яйця у фарш і виходить дуже смачно.

Скотч-еггс (шотландські яйця) — це традиційна британська страва, яка складається з варених яєць, обкладених фаршем і обсмажених у паніровці. Вони можуть подаватися як гарячі, так і холодні, як закуска чи основна страва. Існує багато варіантів їх приготування, залежно від фаршу, спецій і соусів, що використовуються. У цьому рецепті Фокус пропонує використовувати суміш свинячого та яловичого фаршу з петрушкою, мускатним горіхом та коріандром. Втім, ви завжди можете додати свою улюблену приправу.

Яйця по-шотландськи

Інгредієнти:

450 г свинячого фаршу;

450 г яловичого фаршу;

Яйця (сирі);

60 г панірувальних сухарів;

60 г нарізаної свіжої петрушки;

1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;

1/4 чайної ложки меленого коріандру;

1/4 чайної ложки великої солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

6 варених яєць, очищених;

30 г борошна;

120 г панірувальних сухарів;

олія для смаження.

У великій мисці змішайте свинячий та яловичий фарш, збиті яйця, панірувальні сухарі, петрушку, мускатний горіх, коріандр, сіль та перець. Добре перемішайте вилкою або руками.

Розділіть фарш на шість рівних частин. Сформуйте з кожної частини плоске коло діаметром близько 15 см. Покладіть по одному вареному яйцю на кожне коло та оберніть фаршем, повністю закриваючи яйце. Сформуйте з фаршу кулі та злегка приплюсніть їх.

Збийте два сирі яйця в невеликій мисці. Обваляйте кожне яйце покрите фаршем спочатку у борошні, потім у яйці, потім у сухарях, добре покриваючи з усіх боків.

Налийте олію в глибоку сковороду або каструлю на висоту близько 5 см. Розігрійте олію до температури близько 180 °C (можна перевірити шматочком хліба: він повинен підрум'янитися за 30 секунд). Обережно опустіть яйця в гарячу олію (не більше двох за раз) і смажте по 8 хвилин з кожного боку або золотисто-коричневого кольору. Перевертайте акуратно щипцями або лопаткою.

Вийміть яйця з олії та складіть на паперові рушники, щоб позбавитись зайвої олії. Подавайте яйця по-шотландськи гарячими або остиглими з соусом на ваш вибір.

Смачного!

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