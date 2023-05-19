Піца-бутерброд: як швидко приготувати ідеальний перекус для всієї родини

Кількість інгредієнтів для піци можна розраховувати на свій смак.

Якщо не знаєте, що швидко приготувати як перекус, а також чим нагодувати дітей, які не особливо люблять супи та каші, пропонуємо рецепт піци-бутерброду з блогу "Збірка рецептів". На її приготування знадобиться зовсім небагато часу, а бутерброди зметуть зі столу ще теплими. Кількість інгредієнтів можна брати на власний розсуд залежно від того, що ви любите.

Піца-бутерброд

Інгредієнти:

хліб;

відварена куряча грудка;

свіжі помідори;

маринований огірок;

кукурудза консервована;

сир твердий;

майонез.

Спосіб приготування:

Відварену курку порвати на волокна. Якщо волокна дуже довгі, можна порізати їх коротше. Помідори та маринований огірок нарізати. Додати їх до курки, перемішати. Туди ж всипати кукурудзу, натертий сир та додати трохи майонезу. Все добре перемішати, за бажання досолити, додати спеції.

Масу, яка вийшла, викласти на шматочки хліба і відправити в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 10 хвилин, поки зверху не утвориться золотиста скоринка.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку піцу без борошна.